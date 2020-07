Koronavirus postihl bižuterní výrobce víc než krize před 11 lety

Jablonec nad Nisou - Koronavirová pandemie dopadá na výrobce skla a bižuterie víc než krize před 11 lety a s ní spojený krach exportní společnosti Jablonex Group. Firmy se ale zatím drží, nejsou informace, že by to někdo vzdal, řekl ČTK Pavel Kopáček, předseda Svazu výrobců skla a bižuterie (SVSB), který na Jablonecku sdružuje zhruba 60 bižuterních firem se 4000 zaměstnanci.

Udržet firmy navzdory minimálnímu odbytu a ztrátě zakázek pomohl podle Kopáčka zejména vládní program ANTIVIRUS. "Malá výhoda je, že hodně firem je ve vlastních domech a provozovnách," doplnil Kopáček. Úvěry z programu COVID si podle něj většina bižuterních výrobců neodváží vzít, výjimkou jsou ti největší. Někteří budou ale žádat dotace z programu COVID - Nájemné.

Velkým problémem je, že výroba bižuterie je zaměřená zejména na export, historicky jde do zahraničí drtivá většina toho, co se v Česku vyrobí. S koronavirem se ale obchody na hlavních světových trzích téměř zastavily. "Třeba Italové přestali odebírat zboží a přestali platit," doplnil Kopáček. Vývoz je podle něj na nějakých deseti až 15 procentech. "Celkově odhadujeme, že se výroba propadla na třetinu, před 11 lety spadly tržby zhruba o polovinu. Teď je to horší," dodal předseda svazu.

Bižuterní výroba má na Jablonecku dvousetletou tradici. Její pozicí ve světě výrazně otřásl rozpad skupiny Jablonex Group, která ještě v polovině roku 2009 patřila k největším výrobcům bižuterie na světě. Pro menší výrobce v regionu firma zajišťovala odbyt produkce a některé úpravy a komponenty. Vyvážela do 90 zemí. Když tehdy akcionáři rozhodli o likvidaci skupiny, vážně tím ohrozili existenci odvětví v regionu.

Malé a střední bižuterní podniky ale rozpad Jablonexu donutil se spojit a bojovat za vlastní záchranu společně, výrazně v tom pomohl právě svaz. Přesto trvalo několik let, než se výrobci z krize vzpamatovali. Dnes obor v regionu zaměstnává zhruba o třetinu méně lidí než před ekonomickou krizí. Tradiční odvětví by měl pomoci udržet cestovní ruch. Krajský projekt Křišťálové údolí chce místní firmy a unikátní výrobu otevřít turistům.