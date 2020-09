Koronavirus podle Prymuly zpomalil, i tak chystá další omezení

Praha - Nárůst počtu případů koronaviru v tomto týdnu sice podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) zpomalil, přesto plánuje příští týden vydat další opatření omezující shromažďování. Dotknou se hlavně volnočasových aktivit, nikoliv ekonomiky, řekl. Na semaforu hodnotícím regiony podle rizika nákazy je už většina okresů ve druhém oranžovém stupni, červená zůstala Praha, kde se podle ministra navíc zpozdilo hledání kontaktů nakažených. Vláda schválila nová pravidla kurzarbeitu, od listopadu by měla nahradit koronavirový program Antivirus.

Čtvrtečních 2911 nově potvrzených případů koronaviru je druhý nejvyšší denní přírůstek od začátku epidemie. Nemoc covid-19 má nyní v Česku víc než 31.000 lidí, vyléčených je zhruba o 3000 méně. Většina aktuálně nakažených má mírný nebo bezpříznakový průběh nemoci, na nová maxima ale rostou počty hospitalizovaných i zemřelých. V nemocnicích se léčí 670 pacientů, 131 z nich je ve vážném stavu. Úmrtí s koronavirem za poslední týden přibylo o víc než desetinu na 578.

Nárůst množství nových případů covidu-19 byl minulý týden exponenciální, uvedl Prymula, v nynějším týdnu považuje za maximum čtvrteční počet. Než budou údaje přijatelné potrvá podle ministra ještě dva měsíce. "Světlem na konci tunelu", kdy období nárůstu a poklesu skončí, je polovina příštího roku, doplnil. Reprodukční číslo, tedy průměrný počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného, je podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) zhruba 1,4.

Video: Prymula: Příští týden bude dál omezeno shromažďování

25.09.2020, 16:00, autor: ČTK/Tomáš Helma, zdroj: ČTK

Kapacita testů by se měla podle Prymuly zvýšit na 30.000 denně, současná je asi 23.000. K nemocnicím se nyní v testování přidává akademický sektor. Růst by měl i počet odběrů. "Veškeré procesy jsou nastaveny tak, aby se výsledek vyšetření dostal k pacientovi maximálně do 48 hodin od odběru," řekl ministr.

Šíření nákazy ukazuje rostoucí počet oranžových okresů na mapě zaznamenávající riziko koronaviru. Zelených v prvním stupni nebezpečí zůstalo už jen 18 okresů, Praha je nadále v červeném třetím stupni. U řady případů covidu-19 se v hlavním městě nedaří zjistit zdroj onemocnění, roste navíc podíl pacientů v rizikové skupině od 65 let věku, řekl ministr. Pomoci s trasováním by v Praze podle něj měly stovky nových pracovníků pro telefonní centra.

Hygienici v Praze i řadě dalších krajů zaznamenali rekordní týdenní nárůsty počtu nakažených. Celorepublikově se mezi nemocnými zvyšuje také podíl dětí a mladých do 19 let. Z osmi procent v minulém týdnu vzrostl na 11 procent. Prymula kvůli pokračujícímu školnímu roku čeká další nárůst.

Ministr také označil za nesmysl informace o škodlivosti nošení roušek kvůli vydechovanému vzduchu. Do roušky se nevejde celý objem výdechu a navíc je částečně propustná, řekl. Volební komise nicméně nebudou lidem bez roušky bránit v odevzdání hlasu v říjnových volbách, takové voliče ale podle ministerstva vnitra čeká pokuta za přestupek.

K rouškám poslaným státem seniorům Česká pošta zveřejní postup, jak prověřit, jestli nebyly při doručování poškozeny. Pokud se tak nestalo, je podle Prymuly možné roušky bez problému využívat. Pro zdravotně postižené už ale roušky a respirátory nebudou distribuovány v papírových obálkách.

Zatímco roušky ve vnitřních prostorách Češi podle průzkumů většinově schvalují, očkovat se proti nemoci covid-19, až bude vakcína k dispozici, většina lidí v Česku nechce. V zářijovém průzkumu agentury STEM/MARK se takto vyjádřilo 58 procent dotázaných, nejčastěji to zdůvodňovali nedůvěrou k jakémukoli očkování.

Epidemicky rizikové bude od dnešního večera pro německé úřady celé Česko, dosud tak nehodnotily Ústecký a Moravskoslezský kraj. I lidé z těchto dvou krajů tak budou potřebovat pro cesty do Německa negativní test na koronavirus, nebo budou muset do karantény s následným testem v Německu. V Tunisku naproti tomu čeští turisté s cestovními kancelářemi nadále nebudou test potřebovat, i když to africká země původně od pondělí chtěla zavést.

Vláda se dnes po několika předchozích neúspěšných pokusech dohodla na kurzarbeitu, který má od listopadu navázat na dočasný program Antivirus s příspěvky na mzdy pro firmy, na něž dopadla koronavirová krize. Kabinet schválil novelu o zaměstnanosti, která zkrácenou práci s částí mzdy od státu za neodpracovaný čas upravuje. Spokojeni s výslednou vládní verzí ale nejsou odboráři ani zaměstnavatelé. Doufají v to, že se zákon upraví ve Sněmovně.