Koronavirus opět sílí, bude se testovat ve firmách, zkrátí se karantény

Praha - Epidemie koronaviru v Česku podle očekávání expertů opět sílí. V úterý se počet nově potvrzených případů nákazy dostal poprvé za dva týdny nad 10.000. Vláda kvůli předpokládanému nástupu nakažlivější koronavirové varianty omikron schválila testování ve firmách, karanténa a izolace se zkrátí na pět dní. Do karantény budou muset i očkovaní a dříve nemocní. Čtrnáct senátorů podepsalo návrh k Ústavnímu soudu na zrušení části vyhlášky o povinném očkování proti covidu-19.

Zrychlování epidemie potvrzuje i reprodukční číslo, které se po měsíci vrátilo nad hraniční hodnotu jedna. Číslo ukazující, kolik jeden pozitivně testovaný v průměru nakazí dalších lidí, aktuálně činí 1,2. O víkendu ještě denní přírůstek případů v mezitýdenním srovnání stagnoval, v pondělí vzrostl o třetinu, úterních 10.169 potvrzených nákaz bylo zhruba o desetinu víc než před týdnem. Počet případů v ČR od začátku epidemie v březnu 2020 překročil 2,5 milionu, s covidem-19 zemřelo 36.397 lidí. Hospitalizovaných s covidem-19 zůstává kolem 3000, v úterý jich bylo 2854, z toho 506 v těžkém stavu. I tak nemocnice v některých krajích začaly obnovovat plánované operace.

Opět vzrostlo incidenční číslo. Na 100.000 obyvatel připadá v posledních sedmi dnech 368 nakažených, o deset více než v úterý. "Nárůst incidence by nastal v lednu i bez omikronu se samotnou deltou, ale za další stoupání bude už zodpovědný hlavně omikron, který deltu rychle nahrazuje a vytěsňuje," uvedl epidemiolog Rastislav Maďar. Podle predikcí Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) může vlna omikronu přinést až 50.000 nových případů denně a kolem 7000 nakažených v nemocnicích.

05.01.2022, 17:00, autor: Tomáš Helma, zdroj: ČTK/Video

Právě kvůli očekávanému rychlému nástupu omikronu chce vláda více testovat. V pondělí začalo častější testování ve školách, dnes kabinet rozhodl, že od 17. ledna se budou testovat všichni zaměstnanci dvakrát týdně antigenními samotestovacími sadami. Testy budou firmám podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, na jeden test dostanou nejvýše 60 korun včetně DPH. Správa státních hmotných rezerv (SSHR) vypíše výběrové řízení na více než dva miliony testovacích sad pro potřeby státních institucí.

Po většinu firem, které oslovila ČTK, nebude testování zaměstnanců dvakrát týdně znamenat výraznější problém, testy mají většinou v zásobě. Hospodářská komora ČR ocenila, že vláda změnu režimu testování předem projednala se zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců, kteří tak mohli ovlivnit konečné znění opatření. Kabinet by podle Svazu průmyslu a dopravy měl připravit krizové scénáře pro případ, že by v karanténě zůstalo příliš mnoho pracovníků. Válek uvedl, že v pátek bude s odborníky jednat o tom, jaká další protiepidemická opatření by se měla přijmout v případě zhoršení situace. Varianta koronaviru zachycená ve Francii je podle něj novým typem omikronu, změny v opatřeních kvůli ní ministr nechystá.

Část pracovníků může po plošném povinném testování skončit v karanténě zbytečně, protože některé antigenní testy vykazují falešně pozitivní výsledek, upozornili někteří odborníci. Bylo by tak podle nich vhodnější výsledek ověřovat PCR testem. Kapacita testování PCR je dostatečná, uvedl ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny v Olomouci Marián Hajdúch.

Válek očekává, že ve firmách se bude dvakrát týdně testovat maximálně tři týdny, řekl. Pokud zaměstnanci vyjde pozitivní antigenní test, nebude muset jako dosud na potvrzující PCR test, ale půjde na pět celých dní do karantény. Na tuto dobu se karantény a také izolace zkrátí od 11. ledna. Po jejich skončení ale lidé budou muset dalších pět dní nosit respirátor. Do karantény budou nově muset i očkovaní proti covidu-19 a lidé po prodělané nemoci.

Do izolace nastupují lidé s potvrzenou nákazou, aby se zabránilo dalšímu šíření nemoci. V současné době trvá dva týdny. V karanténě jsou lidé po rizikovém kontaktu s pozitivně testovaným člověkem. Ukončit ji šlo doteď po sedmi dnech negativním PCR testem, pokud nebyly žádné příznaky. Bez testu karanténa trvá dva týdny.

Nařízené očkování seniorů a vybraných profesních skupin je podle 14 senátorů, kteří se obracejí na Ústavní soud, v rozporu s Listinou základních práv a svobod a vedlo by k nucenému odchodu části lidí z jejich zaměstnání. Vyhlášku s účinností od začátku března schválila bývalá vláda Andreje Babiše (ANO), současný kabinet Petra Fialy (ODS) plánuje z předpisu vyřadit povinné očkování minimálně pro seniory. Novelu vyhlášky chce Válek předložit v první polovině února v závislosti na vývoji epidemie. Demonstrace proti vyhlášce o povinném očkování na tento víkend svolalo hnutí Chcípl pes.

O posilující dávku očkování se za první den po zkrácení lhůty na pět měsíců po dokončeném očkování přihlásilo 42.000 zájemců ve věku 18 až 29 let. Do pondělí se mohli nechat očkovat půl roku od druhé dávky. Za úterý bylo očkováno více než 85.000 lidí, což je zájem na úrovni předvánočního týdne. Více než 73.000 bylo posilujících dávek. Podle ministerstva zdravotnictví má v Česku dokončené očkování téměř 6,67 milionu lidí, posilující dávku dostalo 2,55 milionu zájemců.

Restaurace od Štědrého dne do Silvestra utržily podle analýzy společnosti Storyous, která jim dodává technologie a pokladní systémy, v průměru o devět procent méně než v předkrizovém roce 2019. Návštěvnost gastronomických podniků byla proti roku 2019 nižší přibližně o 26 procent. V průběhu Vánoc zavřelo asi o desetinu více restauratérů než obvykle, protože se jim vzhledem k vládním protiepidemickým opatřením provoz nevyplatil, uvedla Storyous.

Omikron už šíření nákazy výrazně zrychlil v USA a také v řadě evropských zemí. Ve Spojených státech v posledním týdnu odhalili každý den víc než půl milionu případů koronaviru a počet hospitalizovaných s covidem-19 se podle televize CNN blíží rekordu z loňského ledna. V Chorvatsku za poslední den přibylo nejvíce nakažených od začátku pandemie, stejně ve Francii, kde úterních 271.686 případů bylo nejvíce od začátku pandemie kdekoli v Evropě. Kolem 190.000 nákaz za den zaznamenaly Itálie i Velká Británie.