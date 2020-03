Koronavirus negativně ovlivní sázkové firmy

Praha - Opatření proti šíření koronaviru negativně ovlivní tržby sázkových firem. Konkrétní rozsah ztrát však lze zatím těžko odhadovat. Vyplývá to z odpovědí největších provozovatelů kurzových sázek v Česku. Například tržby z hokejového MS, o jehož zrušení se uvažuje, loni dosáhly 1,8 miliardy korun. Podle sázkových firem si klienti do jisté míry dokážou najít alternativní příležitosti, například nižší soutěže v méně fotbalově vyspělých zemích.

V Česku už byla například zcela zrušena hokejová extraliga. Nejvyšší fotbalová soutěž je přerušena, podobně jako třeba v Itálii nebo Španělsku. Nehraje se rovněž sázkařsky populární zámořská NHL. Podle magazínu The Hockey News se neuskuteční květnové MS v hokeji, hovoří se také o zrušení letního fotbalového Eura nebo olympiády v Japonsku.

"Situaci samozřejmě sledujeme pozorně, aktuálně vyhodnocujeme vládou vyhlášený nouzový stav, nařízeními vlády se řídíme stejně jako všichni ostatní a plně je respektujeme. Věříme, že mimořádná opatření nebudou muset trvat dlouho," uvedl mluvčí Tipsportu Václav Sochor.

Objem sázek na velké sportovní události už delší dobu přesahuje miliardu korun. Rekordní bylo fotbalové MS 2018 v Rusku se sázkami za 2,5 miliardy korun. Na fotbalovém Euru 2016 ve Francii to bylo 1,9 miliardy korun, při loňském MS v hokeji na Slovensku se v ČR prosázelo 1,8 miliardy. Sázky na poslední olympiádu v Brazílii v roce 2016 byly nižší, když dosáhly necelé miliardy korun.

"V tuto chvíli odhadnout rozsah škod lze jen těžko, situace se vyvíjí rychle. Každopádně je evidentní, že tak jako řadu dalších odvětví i nás čekají ztráty, se kterými se budeme muset vypořádat. Pochopitelně, jedná se o soutěže, které se těší z mimořádné pozornosti, jejichž ztrátu v nabídce lze vykompenzovat jen těžko," doplnil mluvčí Fortuny Petr Šrain.

Celkový objem sázek v poslední době každým rokem narůstá, a to bez ohledu na to, jestli se konají velké sportovní akce. Sázkové firmy uvádějí, že hlavním důvodem je rostoucí podíl takzvaných live sázek, které lze uzavírat v průběhu sportovní události opakovaně. Podle posledních údajů Generálního finančního ředitelství (GFŘ) objem kurzových sázek v roce 2018 meziročně vzrostl o 7,6 procenta na 69,5 miliardy korun. Na celkovém objemu sázek měly podíl 28 procent. Nejvíce patřilo hracím automatům. Marže sázkových kanceláří z přijatých kurzových sázek předloni meziročně klesly o 0,6 procentního bodu na 10,87 procenta.

"Někteří klienti se přizpůsobit dokážou a najdou si v nabídce alternativy, dalším fanouškům ale budou odložené nebo zrušené podniky v nabídce chybět, to je jasné," uvedl dále Šrain. Podle mluvčí Chance Markéty Světlíkové se společnost snaží svou nabídku dlouhodobě rozšiřovat o méně sledované sporty a nižší soutěže z celého světa. "Máme jednu z nejširších nabídek i ve světovém srovnání. A to teď pro nás bude výhoda, protože sázkaři si v případě zrušení nějaké sázkové příležitosti většinou najdou v nabídce příležitosti jiné, na které vsadí, a naše celkové roční výsledky by to tak nemuselo výrazně ovlivnit," sdělila Světlíková.

Případný strach klientů z návštěvy pobočky kvůli možnosti nakažení koronavirem objem přijatých sázek podle sázkových kanceláří příliš neovlivní. Podíl sázek nabraných na kamenných pobočkách je nižší než desetina.

Jiná situace je v případě loterií, jako například Sportky. "Lidé omezují návštěvy trafik a sází více z domova. V tomto týdnu poprvé od zavedení možnosti vsadit si loterie na internetu přesáhl podíl podaných sázek na našem webu 25 procent. Průměrně vsadí Sportku online pět až deset procent sázejících," dodal mluvčí Sazky Václav Friedmann.

Snížení tržeb z kurzových sázek by mělo negativní vliv také na příjmy státního rozpočtu. Kromě daně z příjmů sázkové firmy platí ještě 23procentní loterní daň. Jejím základem je rozdíl mezi přijatými sázkami a vyplacenými výhrami.