Koronavirus může podle Muta ohrozit i odloženou olympiádu

Olympijské kruhy v Tokiu. ČTK/AP/Jae C. Hong

Tokio - S pokračujícím šířením koronaviru v Japonsku se šéf organizačního výboru olympijských her v Tokiu Toširo Muto obává, že ani roční odklad nemusí stačit. V zemi byl tento týden vyhlášen nouzový stav. Uspořádání her, které by měly začít za necelých 16 měsíců, podle Muta momentálně nikdo nemůže zaručit.

"Myslím, že nikdo nedokáže říct, jestli bude možné dostat to pod kontrolu do příštího července, nebo ne. Vůbec teď nedokážeme dát jasnou odpověď," řekl Muto na tiskové konferenci. "Rozhodli jsme se přeložit olympiádu o rok, což znamená, že musíme tvrdě pracovat, aby byla připravena. Upřímně doufáme, že do příštího roku lidstvo dokáže koronavirovou krizi překonat," dodal.

O alternativních plánech zatím odmítá přemýšlet. Úplně jasná podle něho není ani výše dodatečných nákladů, které japonská média odhadují na dvě až šest miliard dolarů, ani to, kdo je zaplatí. Potvrdil, že pořadatelé měli uzavřeno několik pojistek. "Ale zda bude odložení uznáno jako událost, na kterou se pojištění vztahuje, zatím není jasné," uvedl.

Kvůli celosvětovým opatřením proti šíření koronaviru byla zrušena i na květen plánovaná návštěva předsedy Mezinárodního olympijského výboru Thomase Bacha v Tokiu. Nikdo nyní nedokáže říct, na kdy bude inspekční cesta přeložena. Bach měl v Japonsku ověřovat postup příprav na odložené hry.

Počet nakažených obyvatel v Japonsku překročil hranici 5000, nemoc covid-19 si zatím vyžádala více než stovku obětí.