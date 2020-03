Koronavirus mění dopravu v ČR, ruší se spoje, firmy v potížích

Praha - Šíření koronaviru a s ním spojená vládní opatření dostala tuzemskou dopravu do situace, jakou v novodobé historii nepamatuje. Stovky spojů byly kvůli nízkému zájmu zrušeny, snižuje se automobilový provoz a kamionoví dopravci mají potíže kvůli výraznému úbytku zakázek. Řada dopravních firem tak počítá se stamilionovými škodami, některé zřejmě zbankrotují. Uvedli to analytici na dotaz ČTK. Situace se podle nich bude po krizi v některých odvětvích zlepšovat jen pozvolna a budou nutné i zásahy státu.

Každým dnem se zhoršuje situace téměř všech dopravních firem. Prudký pokles zakázek zaznamenali nákladní dopravci. Restriktivní opatření v ekonomice totiž výrazně snižují produkci, čímž se oslabuje i přeprava. "Mnohé společnosti se dostávají do kritické situace a některé pravděpodobně zbankrotují," řekl k tomu ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Více se naopak prosazují místní rozvážkové služby díky růstu prodejů přes internet. Podle analytika Natlandu Petra Bartoně tento trend bude pokračovat i po krizi. Spotřebitelé si totiž více osvojí nákupy on-line a rozvážkové firmy navíc budou při současném navyšování kapacit efektivnější.

Prudké oslabení zájmu zaznamenali i všichni osobní dopravci, například České dráhy evidují v mnoha spojích pouze desetinu běžného počtu cestujících. Velké množství dálkových i regionálních linek proto bylo zrušeno. Dopravci počítají s tím, že krize jim způsobí až stamilionové škody, někteří proto žádají o pomoc stát.

Podle Bartoně se v budoucnu vláda nejspíš vrátí k přímým dotacím do dopravy. V posledních letech je přitom nahrazovala nepřímou podporou, například slevami pro cestující. To však stačit nebude. "V budoucnu se totiž míra dopravy přinejlepším vrátí pouze do původních kolejí, a tak by dotace skrze odvozené pasažéry nepokryly ztrátu způsobenou vládní karanténou," podotkl Bartoň. Podle něj krize ovlivní dálkovou dopravu i do budoucna, firmy si totiž více osvojí místo osobního jednání spojení přes komunikační technologie.

Klesá i provoz na silnicích, ve druhé polovině března téměř na polovinu. Velká část řidičů totiž zůstává doma. To však má i pozitivní důsledky. Téměř o půlku se snížil i počet dopravních nehod.

Doprava klesá i přes citelné zlevnění benzinu, řidiči totiž méně tankují a klesá i prodej doplňkového sortimentu. "Pokud současný stav bude trvat delší dobu, nelze vyloučit krach značného množství benzinek," dodal Kovanda.

Téměř úplně se pak zastavila mezinárodní doprava. Vláda zakázala cesty do zahraničí a příjezdy cizinců. To se projevilo hlavně v letecké dopravě. Dopravci Smartwings a ČSA zastavili linky z a do ČR, provoz na pražském letišti se pak omezil na zlomek původního počtu letů. Ostatní letiště jsou z mezinárodního provozu odstavena úplně. Letecké firmy tak budou po krizi řešit obří výpadky příjmů.