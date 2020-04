Koronavirus má v USA už na 30.000 obětí, přes 615.000 se nakazilo

Washington - Počet obětí koronaviru v USA dnes překonal hranici 30.000, informovala agentura Reuters. V úterý Spojené státy oznámily, že onemocnění covid-19 podlehlo 2364 lidí, což byl dosud nejvyšší denní nárůst zemřelých. Nejvíce mrtvých předtím připadlo na 10. dubna, kdy si koronavirus v USA vyžádal životy 2069 lidí.

Podle propočtů Reuters koronaviru v USA podlehlo již 30.039 lidí, což představuje nárůst o 1593. Mnoho států nicméně zatím novou bilanci zemřelých nezveřejnilo. Navzdory nárůstu počtu mrtvých v některých státech ale zřejmě šíření nákazy zpomaluje. V USA se nákaza koronavirem dosud potvrdila u více než 615.000 lidí, celosvětově počet potvrzených případů nákazy překonal hranici dvou milionů.

Navzdory rostoucímu počtu mrtvých se v některých částech USA objevují náznaky, že epidemie začíná ustupovat, uvádí Reuters. Guvernéři asi 20 amerických států, kde se virus šíří nejméně, doufají v postupné zahájení hospodářské obnovy po 1. květnu. Z 50 amerických států hlásilo dnes 17 méně než sto nově nakažených.

Nejvíce zasažené epidemií jsou státy New York, Kalifornie, Louisiana, New Jersey, Massachusetts a Michigan. Některé státy, zejména New York, oznámily znatelný pokles hospitalizací a méně pacientů odkázaných na ventilátory. Guvernéři těchto států uvedli, že je nutné více testovat, než se začnou uvolňovat přísná protikoronavirová opatření, v jejichž důsledku jsou zavřené školy a miliony lidí jsou bez práce.

Experti podle Reuters upozorňují, že počet mrtvých je ve skutečnosti vyšší, protože lidé, kteří umírají doma nebo v penzionech pro seniory, nejsou většinou testováni na přítomnost viru.