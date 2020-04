Koronavirus má v USA 600.000 lidí, přes 25.000 zemřelo

Zdravotníci transportují pacienta v New Yorku.

Zdravotníci transportují pacienta v New Yorku. ČTK/AP/John Minchillo

Washington - Koronavirus se ve Spojených státech prokázal již u více než 600.000 lidí. Nemoci covid-19, kterou virus SARS-CoV-2 způsobuje, tam podlehlo přes 25.000 z nich. Dnes to oznámila agentura Reuters. Podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) se v zemi nakazilo zatím 598.670 lidí. Největším ohniskem nákazy zůstává New York.

Podle údajů Reuters se v USA za jeden týden počet mrtvých zdvojnásobil. Množství infikovaných je přitom v zemi více než třikrát větší než v kterékoli jiné zemi. Zatímco ale minulý týden ve Spojených státech denně umíralo kolem 2000 lidí, v pondělí denní nárůst dosahoval 1514. Předchozí bilance za 24 hodin činila 1920 obětí, a té předcházela bilance dokonce 2108 obětí za den.

Guvernér státu New York Andrew Cuomo dnes oznámil, že počet osob hospitalizovaných s diagnózou covid-19 dnes poprvé od počátku pandemie ve státě klesl. Mohlo by to podle guvernéra znamenat, že krize se v tomto druhém nejlidnatějším státě na východě USA blíží svému vrcholu. Růst počtu úmrtí je ale stále alarmující, dodal Cuomo.

JHU uvádí, že ve městě New Yorku podlehlo nákaze 7905 lidí. V pondělí to bylo necelých 7000. V New Yorku bylo testováno bezmála půl milionu osob.

Epidemie vážně komplikuje zasedání amerického Kongresu, po Sněmovně reprezentantů dnes i Senát zrušil veškeré dubnové schůzování a stanovil nejbližší možný termín příštího zasedání na 4. květen. Sněmovna o tomto datu rozhodla už v pondělí.

Podle agentury AP členové obou komor využijí tento čas k úvahám o novém nastartování americké ekonomiky. Pokrok v tomto směru blokovala karanténa, která poslancům a senátorům brání v osobní účasti na schůzích. Původně se obě komory měly sejít příští týden.