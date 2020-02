Koronavirus má v Evropě už na dvě desítky obětí

Řím - Epidemie nového typu koronaviru, který se od prosince do světa šíří z Číny, dospěla do rozhodujícího bodu a země musí zdvojnásobit úsilí o zamezení jeho šíření, řekl dnes šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Počty obětí a nakažených dnes dále stoupaly mimo jiné v Itálii, která je po Číně a Jižní Koreji nejvíce zasažnou zemí. Na koronavirus v Itálii zemřelo už 17 lidí, nakažených je tam 650, přitom ve středu jich bylo kolem 400.

Další případy se potvrdily i ve Francii, kde evidují už 38 nakažených, v Německu, kde je 44 potvrzených případů, Švýcarsku, kde evidují čtyři nakažené, či Rakousko, kde je pět případů. První infikované dnes oznámilo Estonsko, Dánsko či Nozozemsko.

Ve Španělsku, kde hlásí už 23 nakažených, izolovali v pondělí večer kvůli čtyřem nakaženým italským turistům tisícovku lidí v hotelu na ostrově Tenerife. Dnes bylo oznámeno, že 130 turistů 11 národností, zřejmě včetně skupiny Čechů, může hotel opustit. Zatím se tak ale nestalo, protože turisté po opuštění hotelu musí dodržovat zvláštní režim a místní úřady jednají s ambasádami příslušných zemí, kdo se o turisty bezprostředně po opuštění hotelu postará.

O více než stovku se od středy zvýšil počet nakažených v Íránu, kde evidují 245 případů a 26 úmrtí. Mezi nakaženými je i viceprezidentka Masúmí Ebtekarová. V Teheránu zrušily podle agentury Reuters páteční hlavní modlitby a Saúdská Arábie, kde zatím nový koronavirus potvrzen nebyl, zakázala vstup do země zahraničním poutníkům do Mekky a Medíny.

Šéf WHO varoval, že nový "virus má pandemický potenciál" a že je třeba zdvojnásobit úsilí v zájmu zamezení jeho šíření. Ve světě se novým koronavirem, který způsobuje nemoc COVID-19, nakazilo přes 82.700 lidí a na 2800 nakažených zemřelo. Většinou šlo o starší lidi, kteří trpěli i dalšími zdravotními potížemi.

Představitelé WHO úzce spolupracují i s organizátory letní olympiády v Tokiu. Také Japonsko zavedlo další opatření, když rozhodlo o uzavření základních a středních škol.

Slovensko oznámilo, že od pátku, či nejpozději od soboty, kvůli šíření nového koronaviru začne na hranicích kontrolovat auta, která přijíždějí hlavně z Rakouska. Na kontroly se musí připravit také cestující na slovenských letištích, kde jim po příletu budou měřit teplotu.

V Jižní Koreji, kde je asi 1770 nemocných, roste nespokojenost s postupem vlády v souvislosti s epidemií a více než milion lidí proto podepsal petici, v níž žádají odstoupení prezidenta Mun Če-ina.

Epidemie nemoci COVID-19 se odráží stále více i na ekonomice. Ruší se řada akcí s větším počtem lidí, nejnověji například odvolali pořadatelé na konec dubna plánovaný ženevský veletrh hodinek Watches & Wonders. Gigant Nestlé do půlky března zrušil služební cesty svých zaměstnanců.

Strach z hospodářských důsledků epidemie ovlivňuje i akciové trhy. Výrazně opět oslabil mimo jiné panevropský akciový index STOXX 600, který obchodování zakončil na své nejnižší závěrečné hodnotě za víc než čtyři měsíce. Ceny ropy už pátý den po sobě klesly kvůli obavám, že se v důsledku možné pandemie sníží poptávka po této surovině.

Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová vyzvala veřejnost, aby projevila solidaritu s lidmi s asijskými kořeny, kteří podle ní kvůli nové epidemii čelí "znepokojivé vlně předsudků".