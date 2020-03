Koronavirus: Kalifornie a New York výrazně omezují pohyb osob

Sacramento (USA) - Guvernér amerického státu Kalifornie Gavin Newsom vyhlásil kvůli šíření nového typu koronaviru celoplošnou karanténu. Nejlidnatější stát USA má téměř 40 milionů obyvatel, kteří ode dneška mohou z domovů vycházet jen ve výjimečných případech, informovala agentura AP. K podobnému opatření se později uchýlil také guvernér státu New York, který nařídil uzavření všech podniků a nařídil lidem, aby neopouštěli domovy. Opatření se netýká nezbytných služeb.

Podle Newsoma dosud určitá omezení platila pro zhruba polovinu obyvatel Kalifornie, například v okresech u San Franciska. Aktuální nařízení omezení rozšiřuje na všechny obyvatele státu na západním pobřeží USA. Chodit budou nadále moci jen na nákupy potravin, do lékáren, k lékaři či na úřady. Při procházkách budou muset dodržovat patřičný odstup, zdůraznil Newsom.

Guvernér rovněž varoval, že v následujících osmi týdnech by se novým koronavirem mohlo nakazit až 56 procent kalifornské populace, tedy více než 20 milionů lidí. V nemocnicích tak podle něj bude potřeba o 19.500 lůžek více, než má stát nyní k dispozici.

Obzvlášť těžce postižené bude podle Newsoma druhé největší americké město Los Angeles. Prezidenta Donalda Trumpa proto už guvernér vyzval, aby do losangelského přístavu vyslal "okamžitě" armádní nemocniční loď.

Guvernér státu New York Andrew Cuomo vyzval 19 milionů místních občanů, aby vycházeli ven jen na krátké procházky a k zajištění základních potřeb. Zakázal jim i cesty do práce. Zavřít by měly rovněž všechny podniky kromě těch, které poskytují služby nezbytné pro chod společnosti. Podle listu The New York Times se jedná o nejdrastičtější opatření v historii státu, který zaznamenal už přes 7000 nakažených lidí. Platit by opatření měla od nedělního večera místního času (pondělí ráno SEČ).

Cuomo rovněž vyhlásil striktní pravidla pro občany nad 70 let. Měli by podle něj vyrážet jen samostatně na procházky, nosit venku ochranné roušky a neměli by navštěvovat domácnosti s více lidmi.

Ve Spojených státech už se novým typem koronaviru nakazilo více než 14.000 lidí. Přes 200 jich nemoci COVID-19 podlehlo. Nejhůře postižené jsou státy New York, Washington (přes 1300 případů) a Kalifornie (přes 1000 případů). Co do počtu úmrtí je na tom nejhůře stát Washington se 74 oběťmi. Druhý stát New York eviduje 38 obětí.

Navzdory přísným opatřením a urgencím politiků se řada mladých Američanů nadále schází a užívá si večírků na plážích v blízké společnosti stovek vrstevníků. "Pokud chytnu koronu, tak chytnu koronu. Prostě nedovolím, aby mi to zabránilo v paření," řekl televizi CBS mladý muž na Floridě, kde se sešly tisíce vysokoškoláků na tradiční týden univerzitních jarních prázdnin naplněný alkoholem a tancem.

Návštěvníky pláží už dříve vyzval k odjezdu domů guvernér Floridy, dnes se k němu připojil i Cuomo. "Můžete ho (virus) chytit... můžete ho šířit, i když nemáte symptomy," prohlásil. "Když jste mladí, myslíte si, že jste neporazitelní, ale není to pravda," dodal s tím, že asi 20 procent ze zaznamenaných případů nákazy je právě z věkové skupiny 20 až 44 let. Podle expertů se přitom i u nich může průběh onemocnění zkomplikovat a vést až k úmrtí.