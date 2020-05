Koronavirus dopadl na průmysl i obchod, podle analytiků bude hůř

Vývoj průmyslové výroby od března 2019 do března 2020 (meziroční indexy).

Vývoj průmyslové výroby od března 2019 do března 2020 (meziroční indexy). ČTK/ČTK

Praha - Epidemie koronaviru a vládní opatření proti šíření nákazy v březnu dopadly na český průmysl a zahraniční obchod a negativně se projevily také ve stavebnictví. Průmyslová výroba se propadla zhruba o desetinu, větší pokles Český statistický úřad eviduje naposledy za hospodářské krize. Výrazně se snížil přebytek zahraničního obchodu a pokles postihl také stavebnictví, v únoru přitom rostlo. Dubnová čísla Úřadu práce ČR ukázala, že bez práce bylo nejvíc lidí za víc než dva roky. Analytici čekají v dubnu zhoršení čísel, údaje o nezaměstnanosti podle nich ukazují na recesi české ekonomiky.

Průmyslová výroba v České republice očištěná o vliv počtu pracovních dnů zrychlila v březnu meziroční pokles na 10,8 procenta z únorových 0,9 procenta. Víc se propadla naposledy v červenci 2009. Bez očištění se průmysl v březnu meziročně propadl o 8,4 procenta, nejvýrazněji od července 2016. O víc než čtvrtinu klesla výroba vozidel, která je tahounem českého průmyslu. "Průmysl v březnu 2020 ztratil řádově desetinu své obvyklé produkce, z větší části v souvislosti s přijatými opatřeními proti šíření koronaviru," uvedl předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Analytici očekávali za březen ještě výraznější propad průmyslu, v dubnu se podle nich dále prohloubí. Příští čísla dramaticky ovlivní preventivní odstávky a ztížené výrobní podmínky, podotkl analytik Raiffeisenbank Vít Hradil. "Průmyslová recese se tak bude táhnout dlouhé měsíce a do kladných hodnot se zřejmě letos již nepodíváme," doplnil. Podobně jako on i další ekonomové ale předpokládají, že počínaje květnem by se propady průmyslu měly začít zmírňovat s tím, jak uvolňování koronavirových restrikcí umožní postupnou obnovu výroby.

Přebytek zahraničního obchodu ČR v březnu meziročně klesl o 12,6 miliardy korun na 3,1 miliardy Kč. Snížil se vývoz i dovoz, pokles exportu byl ale výraznější. Propad postihl obchod s motorovými vozidly a také s elektrickými stroji a zařízeními.

Stejně jako u průmyslu analytici předpokládají další zhoršení v zahraničním obchodu za duben, který vládní opatření proti šíření koronaviru negativně ovlivnila celý, zatímco z března jenom část měsíce. Od května ekonomové čekají nový nárůst obchodní výměny, celoroční výsledek zahraničního obchodu ale podle nich bude horší než loni.

Stavební produkce v Česku po únorovém růstu o více než pět procent v březnu reálně meziročně klesla o 2,3 procenta. Dopady koronaviru se negativně odrazily zejména v pozemním stavitelství, kam spadá výstavba bytů, kanceláří nebo skladů. Naopak inženýrské stavitelství, do kterého patří z velké části dopravní infrastruktura, rostlo také v březnu, i když pomalejším tempem.

Analytici upozornili, že stavebnictví reaguje na vývoj ekonomiky se zpožděním, v dalších měsících proto čekají zrychlení poklesu. Podle Pavla Sobíška z UniCredit Bank na obor dolehly nedostatek pracovníků a různé organizační překážky na stavbách. Analytik společnosti Natland Petr Bartoň zmínil, že nedostatečně elektronizovaná státní správa ztěžuje v době karantény v Česku cestu dokumentů mezi stavebníky a úřady.

Úřad práce ČR dnes potvrdil pondělní čísla oznámená ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD). Nezaměstnanost v dubnu vzrostla na 3,4 procenta z březnových tří procent, 254.000 lidí bez práce je nejvíce od března 2018. Na úřad práce přicházejí především pracovníci z veřejného stravování, maloobchodu, velkoobchodu, hotelnictví, silniční nákladní dopravy nebo zprostředkování služeb. "Řada lidí vyčkávala s evidencí na ÚP ČR do doby, než se ujasní podmínky podpůrných programů," uvedl ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín.

Volných míst v dubnu proti předchozímu měsíci ubylo zhruba o 9500 na přibližně 333.000. Podle Maláčové jsou čísla nadále příznivá, největší přelom očekává na konci května a začátku června. Podle analytika ČSOB Petra Dufka firmy vyčkávají, jak se na jejich podnikání projeví rozvolňování restriktivních opatření vlády. V dalších měsících nicméně ekonomové předpokládají nárůst nezaměstnanosti, relativně nízká čísla za duben jsou podle nich dána dvouměsíčními výpovědními lhůtami. Upozornili, že v dubnu obvykle lidí bez práce ubývá, jak se rozjíždějí sezonní práce.