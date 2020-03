Koronavirus dopadl i na golf, PGA a LPGA ruší turnaje

Ponte Vedra Beach (USA) - Kvůli pandemii koronaviru ruší akce i golf. Rozehrané prestižní The Players Championship bylo ukončeno po prvním kole a vedení organizací PGA i LPGA Tour shodně odvolalo další tři turnaje.

"S lítostí oznamujeme zrušení The Players Championship a další turnajů až do Valero Texas Open," oznámili představitelé PGA Tour. Znamená to, že se před prvním majorem sezony Masters nebude hrát žádný turnaj a ani akce v Augustě není jistá.

Ženský okruh LPGA Tour, na kterém působí Klára Spilková, uvedl, že turnaje odkládá. Mezi nimi i major ANA Inspiration, který se měl hrát v Rancho Mirage začátkem dubna. "Věříme, že pro ně v sezoně najdeme místo, ale teď je důležité, aby naše golfová rodina byla v bezpečí," uvedla v prohlášení LPGA.

Mužské The Players Championship stihlo odehrát první kolo a nejlépe si vedl Japonec Hideki Macujama, který den zakončil eaglem a celkem měl devět ran pod par. Hřiště bylo plné fanoušků, ale další tři kola už se měla hrát bez lidí.

"Snažili jsme se udělat všechno pro bezpečnost hráčů i fanoušků, aby se turnaj dohrál. Situace se ale rychle vyvíjí a nejsprávnější věcí, kterou teď musíme udělat, je, že si dáme pauzu," uvedla PGA, proč turnaj nakonec ukončila.

O zelené sako se má na Masters hrát od 9. dubna a turnaj se buď neuskuteční, nebo se bude hrát bez fanoušků. Titul by měl obhajovat Tiger Woods.