Koronavirus dopadá i na obchod s banány, píše Bloomberg

Manila - Pandemie nemoci způsobené koronavirem by mohla omezit dostupnost banánů v Asii. Pěstitelé na Filipínách již upozornili, že jejich dodávky do zahraničí mohou kvůli opatřením, která omezují pohyb a stanovují odstupy mezi lidmi, letos klesnout o téměř 40 procent. Filipíny jsou druhým největším vývozcem banánů na světě a stanovená opatření k boji s koronavirem mají negativní dopad na produkci i přepravu, uvedla agentura Bloomberg.

Vývoz ovoce z Filipín by letos měl klesnout zhruba na 2,5 milionu tun z loňských čtyř milionů, uvedl ředitel Filipínského svazu pěstitelů a vývozců banánů Stephen Antig. Producenti podle něj museli některé aktivity zastavit.

"Banány se musejí sklízet každý den," řekl prezident společnosti Unifrutti Tropical Philippines Alberto Bacani. "Než se vrátíme, spousta ovoce bude zkažená a bude se muset vyhodit."

Filipíny se loni na celosvětových dodávkách banánů podílely zhruba 20 procenty a na celkovém objemu vývozu do Asie zhruba 90 procenty. Dvěma hlavními trhy Filipín jsou podle údajů Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) Čína a Japonsko. Největším vývozcem banánů na světě je Ekvádor.

Na největším filipínském ostrově Luzon je od poloviny března omezeno vycházení, což má trvat až do konce dubna. Karanténní opatření zavedly i provincie na jihu země, kde se nachází množství plantáží. Antig očekává, že vývoz ovoce bude omezený i po zrušení restrikcí, protože budou platit jiná opatření zavádějící povinné odstupy lidí, což sníží počet zaměstnanců.

Ministr zemědělství William Dar vyzval místní samosprávy, zvláště v provincii Bukidnon, kde je několik banánových farem a balíren, aby umožnily farmářům, rybářům a zaměstnancům v odvětví zpracování a produkce potravin pracovat, a země se tak vyhnula uměle vytvořenému nedostatku potravin a růstu cen. Pokud by provincie Bukidnon uvolnila omezení vycházení, které má platit do 26. dubna, země by mohla letos vyvézt tři miliony tun banánů, dodal Antig.

Koronavirus globálně zkomplikoval produkci a dodávky potravin kvůli nemocným zaměstnancům, zákazům vývozu a panickým nákupům. Regály v obchodech s potravinami tak často zůstaly prázdné, přestože zásoby jsou dostatečné.

Bacani upozornil, že dovoz banánů do Japonska ovlivní skutečnost, že mnoho farem, které tam vyvážejí ovoce, je teď v karanténě. V příštích dvou týdnech tak vývoz do Japonska prudce klesne. Výpadek by podle něj mohli nahradit další vývozci, včetně Ekvádoru.