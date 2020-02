Koronavirus by mohl podle MMF zhatit oživení ekonomiky

Washington - Epidemie nového typu koronaviru již podkopala hospodářský růst v Číně a šíření viru do dalších zemí by mohlo zmařit předpokládané oživení světové ekonomiky v letošním roce. Uvedl to dnes Mezinárodní měnový fond (MMF).

Fond potvrdil svou lednovou prognózu, podle které by měl růst světové ekonomiky v letošním roce zrychlit na 3,3 procenta z loňských 2,9 procenta. "Oživení by mohl zhatit prudký nárůst rizika vyvolaný například obnovenou eskalací obchodního napětí či dalším šířením koronaviru," dodal nicméně.

Šéfka MMF Kristalina Georgievová epidemii koronaviru označila za nejpalčivější nejistotu, které světová ekonomika v současnosti čelí. Vyzvala nicméně, aby politici a centrální bankéři usilovali rovněž o snižování ostatních hospodářských rizik spojených například s mezinárodním obchodem či klimatickými změnami.

Čínský prezident Si Ťin-pching podle státní televize prohlásil, že jeho země navzdory epidemii koronaviru splní svoje ekonomické cíle pro letošní rok. MMF však toto prohlášení zpochybňuje, píše agentura Reuters.

"Koronavirus, lidská tragédie, narušuje ekonomickou aktivitu v Číně. Zastavuje výrobu a omezuje mobilitu v dotčených regionech," uvedl fond. Označil za pravděpodobné, že negativní vlivy se budou přelévat i do dalších zemí, a to například prostřednictvím dopadů na cestovní ruch nebo na dodavatelské řetězce.

Současný scénář sice podle MMF předpokládá, že virus se rychle podaří dostat pod kontrolu, není však vyloučeno, že dopady epidemie budou dlouhodobější a rozsáhlejší. "Širší a déle trvající epidemie či vleklá nejistota by mohly zintenzivnit výpadky v dodavatelských řetězcích a trvaleji podkopat důvěru, což by prohloubilo globální dopady," uvedl fond.

Za další hrozby pro oživení globální ekonomiky MMF označil kolaps obchodních rozhovorů mezi Spojenými státy a Čínou, eskalaci geopolitického napětí na Blízkém východě a kybernetické útoky. Mezi hospodářská rizika zařadil také přírodní katastrofy související s klimatem, růst protekcionismu a sociální a politické nepokoje vyvolané přetrvávajícími nerovnostmi.

Fond vyzval politiky, aby pokračovali v podpoře hospodářského růstu prostřednictvím rozpočtových i měnových opatření. Poukázal rovněž na důležitost globální spolupráce v boji proti šíření koronaviru a ve snaze o zmírnění jeho ekonomických dopadů.