Koronavirus a bezpečnost silnic - video

Jaká byla letošní sezona na silnicích z pohledu bezpečnosti, počtu nehod, poruch a dalších komplikací? Jak se na bezpečnosti dopravního provozu podepsal koronavirus? A jaké trendy, rizika či změny mají řidiči čekat v nadcházející zimní sezoně?

Na tradičním bilančním setkání s novináři shrnou stav bezpečnosti českých silnic Jiří Zlý, ředitel Služby dopravní policie PČR a Vladimír Fuchs, generální ředitel Europ Assistance.

Tradiční bilanční setkání nad bezpečností silnic pořádá již poněkolikáté Klub motoristických novinářů a Klub motoristických publicistů.

Dopravní nehody mají na svědomí stovky obětí a tisíce vážných úrazů ročně, vysoké škody se také promítají do nákladů firem i domácností. Nehody a poruchy spolu přitom úzce souvisí. Ročně vznikne na silnicích okolo 1000 sekundárních nehod, jejichž příčinou je dříve odstavené vozidlo. Jedním z nástrojů, jak zajistit hladký a bezpečný provoz na silnicích, je efektivní pomoc u poruchy či nehody a co nejrychlejší přesun vozidla i posádky do bezpečí.

Právě na zkrácení doby, po kterou řidič na silnici čeká, se v uplynulé době zaměřila asistenční společnost Europ Assistance. Ta zajišťuje pomoc řidičům v nouzi asi ve 100.000 případů ročně. Do asistence začala před časem zapojovat „chytré“ digitální nástroje, jako automatické vyhledání polohy porouchaného vozidla, možnost zavolat si pomoc několika kliknutími v chytrém telefonu nebo to, že řidič může v reálném čase na mapě sledovat, jak se k němu blíží pomoc. V loňském roce se Europ Assistance podařilo zkrátit čekání na zásah o 30 tisíc hodin.