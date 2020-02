Koronaviru v Číně podlehlo 636 lidí, ve světě chybí roušky

Peking/Řím/Tokio - Počet lidí nakažených v pevninské Číně novým typem koronaviru vzrostl na 31.161. Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes upozornila, že ve světě je kvůli epidemii vážný nedostatek ochranných obleků, roušek, rukavic a dalšího ochranného vybavení. V Česku bylo na přítomnost viru do čtvrtka testováno 56 lidí, výsledky byly u všech negativní, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

V pevninské Číně do čtvrtečního večera nákaze podlehlo 636 nemocných, včetně lékaře z Wu-chanu, který se už loni v prosinci snažil varovat své kolegy před novým typem koronaviru a policie ho za to obvinila z šíření poplašných zpráv. Smrt 33letého oftalmologa vyvolala v Číně smutek, ale i vztek na tamní úřady. Zpráva o jeho úmrtí se dočkala obrovského množství komentářů na čínské sociální síti weibo, přičemž mnozí z pisatelů kritizovali úřady, že podcenily agresivitu viru a zprvu se snažily držet jeho šíření v tajnosti. Někteří lidé si také stěžovali na nedostatečnou svobodu projevu v Číně. "To není smrt udavače, to je smrt hrdiny," zněl jeden z komentářů.

Dalších 41 nemocných je hlášeno z výletní lodi Diamond Princess, která už několik dní kotví v přístavu v Jokohamě. Celkový počet tamních nakažených tak vzrostl na 61 a dalším bezmála 3700 pasažérům japonské úřady ve snaze zabránit šíření viru nařídily dvoutýdenní karanténu.

Italské zdravotnické úřady ve čtvrtek večer oznámily, že koronavirem se nakazil první občan této jihoevropské země. Jde o mladého vědce, který se v pondělí vrátil z Wu-chanu, epicentra současné nákazy, se skupinou dalších více než 50 lidí. V římské nemocnici specializované na léčbu infekčních chorob je už od minulého týdne pár čínských turistů, u kterých testy koronavirus potvrdily.

Na akutní nedostatek ochranných prostředků kvůli šíření koronaviru dnes upozornil šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Firma Foxconn, největší smluvní výrobce elektroniky na světě, ve čtvrtek oznámila, že upravila některé své výrobní linky tak, aby se na nich mohly začít vyrábět ochranné masky. Roušky budou v první řadě určeny pro zaměstnance, jichž má tato firma v Číně statisíce.

V nejlidnatější zemi světa visí nyní na mnoha lékárnách vzkaz, že ochranné roušky nejsou na skladě. Na řadě míst funguje přídělový systém.

Na letišti v Bratislavě dnes ráno přistálo nákladní letadlo z čínské Šanghaje, které přiletělo vyzvednout zásilku roušek, ochranných rukavic a brýlí. Slovenské úřady předem udělily dopravci povolení ke komerčnímu letu pod podmínkou, že posádka letadla na největším slovenském letišti neopustí stroj. Vystoupit mohl jedině pilot, aby zkontroloval letoun.

Do humanitární sbírky, kterou pro své čínské partnerské město I-čchang uspořádala Třebíč, přispěli lidé z celého Česka. Někdo ochranné pomůcky nakoupil přes internet a nechal je poslat na třebíčskou radnici, jiní lidé dary dovezli osobně. Třebíč a Kraj Vysočina zajistili další materiál v hodnotě 100.000 korun. Čtyřmilionový I-čchang je po Wu-chanu druhým největším městem provincie Chu-pej a jeho vedení Třebíč o pomoc požádalo koncem ledna.

České úřady upozorňují, že kromě oficiálních zpráv o koronaviru se šíří i nepravdivé informace. Státní zdravotní ústav uvedl, že dnes podá trestní oznámení kvůli falešnému dopisu se zfalšovanou hlavičkou této instituce a podpisem jejího ředitele, který popisuje nařízení přijatá k ochraně před koronavirem. Podle vedení ústavu může jít o šíření poplašné zprávy.