Koronavirový příspěvek podnikatelům se zdvojnásobí na 1000 korun

Praha - Příspěvek podnikatelům a společníkům malých firem, jejichž činnost omezila vládní opatření proti epidemii koronaviru, se zdvojnásobí na 1000 korun denně. Pracovníkům na dohodu zůstane denní příspěvek 500 korun. Příspěvek už nebude navázán na nouzový stav. Na podporu dosáhnou ti, jejichž tržby se snížily minimálně o 50 procent. Schválil to dnes Senát. Novelu nyní dostane k podpisu prezident.

Bonus bude podle předlohy vyplácen za únor a březen. Vláda ale zákonem získá mandát zavést další bonusová období, která odpovídají vždy jednomu dalšímu kalendářnímu měsíci, a to nejdéle do konce roku 2021.

Nový kompenzační bonus bude technicky opět vratkou daně z příjmů ze závislé činnosti. Ministerstvo financí odhaduje, že dopad nového bonusu na veřejné finance bude za únor a březen 19,4 miliardy korun, z toho 18 miliard na státní rozpočet, 1,1 miliardy na rozpočty obcí a 0,4 miliardy korun na rozpočty krajů. Většímu dopadu na rozpočty obcí a krajů v zákoně brání příspěvek odpovídající 80 procentům reálného propadu inkasa.

Senátorům za Starosty se nepovedlo prosadit, aby byl propad v této výši zpětně vyplacen obcím a krajů také za podzimní a zimní měsíce. Senátor SLK Michael Canov to označil za další díl nekonečného seriálu boje za práva krajů a obcí. Senátor ČSSD a bohumínský starosta Petr Vícha (ČSSD) namítl, že obce loni díky kompenzacím získaly více, než kolik by podle odhadu dostaly z daní. Podle Vladislava Vilímce a Tomáše Goláně z klubu ODS a TOP 09 by však každý den zpoždění se schválením zákona prohloubil tíživou situaci živnostníků, kteří jsou bez prostředků.

Bonus představuje podle ministerstva jeden ze tří pilířů inovované státní podpory, která by měla být jednodušší, přehlednější a zároveň univerzálnější pro širší okruh žadatelů. Patří k ní ještě program Antivirus nebo příspěvek 500 Kč denně na zaměstnance. Bonus bude podle návrhu také individuálně zastropován pro podnikatele s typicky nižšími příjmy, jako jsou důchodci či studenti. Novinkou v návrhu je rovněž možnost nároku na kompenzační bonus 500 Kč za dny, kdy měl potenciální příjemce nařízenou karanténu nebo izolaci.

Hospodářská komora nový vládní systém kompenzací kritizovala jako nerovný a nespravedlivý. Vadil jí princip paušální platby za zaměstnance, který nezohledňuje rozdílné náklady podnikatelů v různých odvětvích ani odlišné modely podnikání. Nový systém kompenzací vadí i dalším profesním organizacím, především kvůli příspěvku za zaměstnance.