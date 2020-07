Koronavirová pandemie v Brazílii a USA sílí, horší se i Afrika

Washington/Brasília/Johannesburg - Pandemie způsobená koronavirem celosvětově stále sílí a kromě nejpostiženějších zemí, jako jsou USA či Brazílie, se nyní čím dál více států potýká s hrozbou druhé vlny nákazy. Brazílie zaznamenala za posledních 24 hodin rekordních 67.860 nových případů nákazy a přes 60.000 infikovaných opět nahlásily i úřady ve Spojených státech. O dosud nejvyšší denní bilanci úmrtí nemocných s covidem-19 informovala Jihoafrická republika a rekordní přírůstek nakažených oznámilo Rumunsko.

Celosvětově se podle Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) virem SARS-CoV-2 nakazilo na 15,3 milionu lidí, přes 624.000 z nich zemřelo.

Bilance mrtvých se v Brazílii, která má 210 milionů obyvatel, za poslední den zvýšila o 1284 na 82.771. Epidemie nicméně nabírá na síle i v sousední Argentině, kde za 24 hodin přibylo 5782 potvrzených případů nákazy, což je dosud nejvyšší číslo.

V kolumbijském hlavním městě Bogotá se snaží se šířením nákazy bojovat pomocí rotující přísné uzávěry některých čtvrtí. Obyvatelé sedmi oblastí, kteří byli v karanténě po uplynulé dva týdny, se mohou od dnešního dne vrátit k normálnímu životu a v přísné karanténě naopak budou nově lidé z jiných pěti čtvrtí. V Peru se ohnisko nákazy přesunulo z metropole Limy do města Arequipa na jihu země.

V USA se nově stala státem s nejvyšším počtem případů nákazy Kalifornie. Překonala tak stát New York, který byl původním ohniskem šíření viru ve Spojených státech. Podle analytiků z JHU se počet nových případů infekce v celých Spojených státech devátým dnem v řadě držel nad hranicí 60.000. Zároveň vystoupaly na rekordní úroveň počty hospitalizovaných pacientů - podle iniciativy Covid Tracking Project jich ve středu na úrovni celých USA bylo 59.628. Vytíženost nemocnic v souvislosti s epidemií se tak blíží dubnovému maximu v podobě 59.940 pacientů, uvedl list The New York Times.

Denní bilance mrtvých v USA po druhé v řadě překročila 1100, což se naposledy stalo na sklonku května. Celkem souhrnné statistiky vzrostly na skoro 143.200 mrtvých a bezmála čtyři miliony nakažených a čím dál více států nařizuje povinné nošení roušek, nově to učinili guvernéři v Indianě, Ohiu a Minnesotě.

K horšímu se vyvíjí situace také v Jihoafrické republice, která ve středu zaznamenala rekordních 572 nových úmrtí. Zároveň jde o jednu z pěti zemí na světě, ve kterých nyní přibývá nejvíce nakažených. Celkově počet infikovaných v africkém státě s asi 60 miliony obyvatel dosáhl již téměř 400.000. Jde o více než polovinu všech případů na africkém kontinentu.

V Rusku se postup epidemie mírně zpomaluje, nakažených přibývá o méně než 6000 denně. I tak se ale celkový počet infikovaných blíží 800.000. V Německu reprodukční číslo ve středu kleslo na 0,89 z 1,04 v předchozím dni, což znamená, že jeden nakažený předá infekci méně než jednomu dalšímu člověku. V Rumunsku naopak zaznamenali nejvíce nakažených od začátku pandemie - přes 1100 - a místní úřady proto uvažují o přísné karanténě pro desítky malých měst. Nárůst počtu případů v Belgii přiměl tamní úřady, aby zavedly povinnost nosit roušky na veřejnosti, přísnější pravidla budou platit i pro návštěvníky barů a restaurací.

Bagdádské mezinárodní letiště se dnes opět otevřelo cestujícím po několika měsících, kdy bylo kvůli koronaviru uzavřené. V zemi ale nadále pravidelně přibývá více než 2000 nemocných denně, přičemž nákaza se už potvrdila u více než 100.000 lidí. Počet mrtvých s koronavirem v Íránu přesáhl 15.000 poté, co za poslední den země zaznamenala více než 220 nových úmrtí s covidem-19. Nakažených je v zemi přes 284.000.