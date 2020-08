Koronavirová pandemie bude do dvou let minulostí, věří WHO

Ženeva - Světová zdravotnická organizace (WHO) doufá, že koronavirová pandemie bude za méně než dva roky minulostí. Řekl to dnes podle agentury Reuters šéf organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus. Poukázal na to, že dva roky trvala pandemie španělské chřipky, která propukla v roce 1918.

WHO byly vždy opatrná v odhadech toho, jak rychle se podaří pandemii zastavit, protože dosud není k dispozici prověřená očkovací látka. Nyní WHO doufá, že koronavirová pandemie bude kratší než španělská chřipka a potrvá méně než dva roky, pokud se svět sjednotí a nalezne vakcínu.

Španělská chřipka se zastavila po dvou letech, připomněl Tedros. "A v naší nynější situaci s větším množstvím technologií a samozřejmě s větším propojením má virus lepší možnosti se šířit, může se rychle stěhovat, protože dnes jsme více propojeni," upozornil šéf WHO na brífinku v Ženevě.

"Ale zároveň také máme technologii na to, abychom ho zastavili a znalosti, jak ho zastavit. Takže máme nevýhodu globalizace, blízkosti, propojenosti, ale výhodu lepších technologií," řekl Tedros. "A tak doufáme, že tuto pandemii ukončíme za méně než dva roky," dodal a vyzval státy k "národní jednotě" i "globální solidaritě".

Za klíčové Tedros označil maximální využití nástrojů, které už máme k dispozici, a vyjádřil naději, že přibudou další, jako je vakcína.

Infekční nemoc covid-19 dosud celosvětově chytilo téměř 23 milionů milionu lidí a téměř 800.000 lidí s nákazou zemřelo.