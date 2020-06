Koronavirová omezení v Evropě se dál uvolňují

Brasília/Washington - Česká republika a Slovensko po čtvrtečním uvolnění režimu na svých společných hranicích dnes přistoupily ke stejnému kroku i vůči Maďarsku a Rakousku. K obnovení průjezdnosti střední Evropou po zmírnění koronavirové epidemie se zatím nepřipojilo Polsko. Také při cestách do Německa by lidé měli mít důvod, ale při návratu už není vyžadován test na koronavirus. Ministři vnitra zemí EU vyjádřili ochotu otevřít vnitřní hranice od 15. června, s výjimkou španělských. Po Číně, Evropě a Spojených státech je stále zjevnějším epicentrem pandemie Latinská Amerika. Světová zdravotnická organizace (WHO) nově doporučuje veřejnosti nosit roušky ve veřejné dopravě a obchodech.

Snadnější by ode dneška mělo být cestování například z Hamburku do Budapešti nebo třeba až k chorvatskému pobřeží Jaderského moře. Slovenský premiér Igor Matovič na slovensko-maďarské hranici zdůraznil, že uvolnění se týká i veřejné dopravy na mezinárodních linkách. Čeští dopravci už oznámili, že začnou s postupným obnovováním spojů do okolních zemí.

Německo podle českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka zatím nepřistoupilo na úplné zrušení omezení, důležité ale podle něj je, že Němci do Česka mohou bez omezení na nákupy. Z okolních zemí zatím zvláštní režim zachovává Polsko. Podle Petříčka dosud Varšava neuvedla ani orientační termín, kdy s otevíráním hranic počítá.

Velká většina států EU chce otevřít hranice uvnitř unie do 15. června, všechny země tak hodlají učinit nejpozději do konce měsíce. Otevření vnějších hranic by mohlo přijít v červenci, shodli se dnes unijní ministři vnitra. Podle informací ČTK chce až na konci června rušit omezení na hranicích Španělsko.

Šíření epidemie mají údajně pod kontrolou například i francouzské úřady a podle šéfa vědecké rady radící vládě Jeana-Françoise Delfraissyho by to tak mělo zůstat i v příštích měsících. Delfraissy naznačil, že vir je možná "citlivý" na zvyšování teplot. Tempo růstu bilance obětí je ve Francii poslední dva týdny poměrně stabilní, přičemž dohromady se nakazilo téměř 190.000 lidí a zemřelo zhruba 29.000 osob. Za 24 hodin nahlásily nemocnice 46 úmrtí způsobených koronavirem. Potvrzených případů nákazy za den přibylo 611, což je zhruba o 150 méně než ve čtvrtek.

Počet úmrtí v řadách lidí pozitivně testovaných na koronavirus v Británii překročil 40.000. Ministerstvo zdravotnictví dnes aktualizovalo svou bilanci na 40.261 mrtvých poté, co byla za 24 hodin ohlášena úmrtí dalších 357 nakažených. Země eviduje v těchto dnech oproti dalším velkým evropským státům také rychlejší nárůst statistiky výskytu nákazy. Za poslední den se infekce koronavirem potvrdila u 1650 lidí.

V Itálii počet obětí koronaviru klesá, už téměř týden se denní bilance mrtvých drží pod hranicí stovky. Za uplynulých 24 hodin zemřelo 85 lidí s nemocí covid-19, což je o tři méně, než ve čtvrtek. Nově diagnostikovaných případů nákazy ale naopak přibylo - dnes jich zdravotníci odhalili 518, o den dříve to bylo 177.

V Německu přibylo za uplynulý den 507 nových případů nákazy koronavirem a 26 úmrtí. Od začátku koronavirové krize se v zemi nemoc covid-19 potvrdila u 183.271 lidí a 8613 nakažených zemřelo. Reprodukční číslo, které udává, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden infikovaný, je podle RKI v Německu pod kritickou hodnotu jedna a činí 0,57.

Rusko má oficiálně téměř 450.000 potvrzených případů nákazy koronavirem, nejvíc po USA a Brazílii, a 5528 mrtvých, což je v poměru k počtu infikovaných poměrně nízký počet. Za minulých 24 hodin přibylo 8726 nakažených a 144 mrtvých.

Mimo Evropu i na celém světě mají největší počty nakažených i mrtvých Spojené státy. Za posledních 24 hodin tam zemřelo dalších 1021 lidí s covidem-19, dohromady už přes 108.000. Nákaza virem SARS-CoV-2 se v USA potvrdila už u 1,87 milionu lidí. Ačkoli se šíření koronaviru od poloviny dubna v USA zpomaluje, řada odborníků se obává další vlny kvůli protestům proti rasismu.

Prezident Donald Trump prohlásil, že hospodářský úspěch současné republikánské vlády USA umožnil postavit se pandemii covidu-19 a zachránit životy milionů Američanů. Ministerstvo práce dnes uvedlo, že míra nezaměstnanosti v USA v květnu překvapivě klesla na 13,3 procenta z dubnových 14,7 procenta.

Prudčeji než v USA se koronavirus aktuálně šíří v některých zemích Latinské Ameriky, která je nyní epicentrem pandemie covidu-19. Brazílie už třetí den v řadě hlásí rekordní počet mrtvých a jejich celkovým počtem (34.021) ve čtvrtek předstihla Itálii; více už jich mají jen USA a Británie. Za uplynulých 24 hodin Brazílie hlásí rekordních 1437 úmrtí a 30.925 nových případů nákazy.

Mexické ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek informovalo o rovněž rekordním nárůstu 4442 případů nákazy koronavirem a 816 mrtvých. Počet potvrzených případů infekce v zemi tak vystoupil na 105.680 a dohromady 12.545 lidí s onemocněním covid-19 zemřelo. Nákaza silně zasáhla také Peru, Ekvádor, Chile a Panamu.

Při léčbě covidu-19 se do hry opět vrací antimalarikum hydroxychlorochin, které Donald Trump začal užívat jako prevenci proti onemocnění covidem. Tři ze čtyř autorů stáhli vědeckou studii, podle které může tento lék lidem uškodit. Připustili pochybnosti o kvalitě a ověřitelnosti použitých dat. Naopak Oxfordská univerzita s jeho testováním skončila; vedoucí výzkumu uvedl, že přípravek podle prvních výsledků rozsáhlého klinického testu nemocným nijak nepomáhal.

WHO dnes jako součást boje proti pandemii nemoci covid-19 doporučila veřejnosti nosit látkové roušky v místech, kde je obtížné dodržovat odstup od ostatních lidí, jako jsou prostředky hromadné dopravy či obchody. Organizace se nejdříve k nošením roušek veřejností stavěla zdráhavě, později názor na zahalování nosu a úst začala měnit, vždy ale roušky označovala za dobrovolný doplněk karanténních opatření.