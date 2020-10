Koronavirová čísla nutí vládu shánět personál i vybavení nemocnic

Praha - Pod tlakem rekordních denních přírůstků nakažených a počtů hospitalizovaných s koronavirem se vláda snaží zajistit další personál i vybavení pro nemocnice. Pomoci by mohlo až 300 vojenských zdravotníků ze zemí Evropské unie a NATO, ze zahraničí by měly přijít také plicní ventilátory. Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) vláda zřejmě požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Epidemie, kvůli které platí v Česku ode dneška omezení pohybu, obchodu i služeb, zasáhne také oslavy vzniku republiky 28. října.

Denní počty odhalených případů nákazy se na nové rekordy dostaly v posledních dvou dnech. V úterý se počet nově potvrzených nakažených přiblížil 12.000, ve středu jich bylo téměř 15.000. Dnešní nárůst o víc než 7500 do podvečera je za tuto část dne po středečním rekordu druhý nejvyšší. Zároveň s tím přibývá hospitalizovaných s nemocí covid-19. Ke středě jich bylo 4777, ve vážném stavu 735 z nich. S koronavirem dosud zemřelo 1828 lidí, za poslední týden se počet zvýšil zhruba o polovinu. Ve středu bylo za jediný den 108 úmrtí s covidem-19.

Rekordní nad 40.000 denně jsou v posledních dnech také počty testů na koronavirus, testování nad touto úrovní už ale podle Prymuly není v možnostech testovacích míst. Lidi s příznaky covidu-19 by proto podle něj měli začít testovat praktičtí lékaři, s jejich zapojením se počítá do dvou týdnů. Podle Sdružení praktických lékařů by mělo být dobrovolné.

Kvůli obavám z překročení kapacit zdravotnického systému dnes vláda souhlasila s pobytem až 300 vojenských zdravotníků ze zemí EU a NATO v Česku po dobu 90 dnů. Rozhodnutí ještě musí schválit Parlament. Kabinet se mimořádně sešel, aby schválil působení 28 armádních lékařů a zdravotníků nabídnutých z USA po žádosti vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD). NATO v pátek rozhodne o zaslání 60 plicních ventilátorů z aliančních zásob do ČR, dalších 30 ventilátorů dodá z unijních krizových skladů Evropská komise.

V nemocnicích by mohlo pomoci také 182 plicních ventilátorů CoroVent vyvinutých na jaře ve spolupráci s ČVUT a vyrobených za peníze z dobročinné sbírky. Získaly totiž českou registraci pro nouzové využití při léčbě pacientů s covidem-19. Prymula rovněž požádal vládu o dalších zhruba 300 milionů korun na zdravotnické vybavení, mimo jiné na nákup 1500 přístrojů zlepšujících saturaci kyslíkem, takzvaných oxygenátorů. Nemocnice budovaná v halách výstaviště v pražských Letňanech původně jako záložní bude podle ministra zdravotnictví využita kolem 10. listopadu, kdy se v Česku předpokládá největší počet pacientů s koronavirem. Bude tak pro ně celkem k dispozici 15.500 lůžek, řekl.

Nemocnice mezitím shánějí na výpomoc dobrovolníky a některé z nich uzavírají část oddělení, aby si uvolnily lůžka pro pacienty s covidem-19. Dobrovolníky hledají také domovy důchodců a další sociální zařízení. Chybějí pracovníci, kteří se nakazili, šli do karantény nebo pečují o děti v době uzavření škol. Nově se nákaza objevila třeba mezi zaměstnanci i klienty domova důchodců Centra sociálních služeb Znojmo.

Podle Prymuly lze očekávat, že vláda požádá poslance o možnost prodloužit nouzový stav, který zatím platí do 3. listopadu. Na konec stavu nouze, který kabinet vyhlásil od 5. října, je navázána platnost některých vládních krizových opatření. ODS navrhla, aby se o lidi s covidem-19 starali také ambulantní specialisté. Lidé, kteří už nepotřebují intenzivní péči, by se podle občanských demokratů mohli doléčovat v lázních.

Prezident Miloš Zeman kvůli vážné epidemické situaci vyhověl Prymulovu doporučení a zrušil slavnostní akt udělování státních vyznamenání 28. října na Pražském hradě. Ocenění prezident udělí, předá je ale až příští rok. Odloženo bylo také slavnostní jmenování generálů, příslušné rozkazy a rozhodnutí Zeman už podepsal. Povýšeni budou k 27. říjnu. Konat se nebude ani Zemanovo setkání se členy diplomatického sboru. Ministerstvo obrany pak zrušilo pietní akt, který se v den státního svátku 28. října každoročně koná na pražském Vítkově.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes ve Sněmovně označil za lež a manipulaci tvrzení, že Česko je nejhorší v Evropě v počtu úmrtí nakažených koronavirem v přepočtu na obyvatele. V této statistice za uplynulý týden je na tom hůře podle údajů deníku The New York Times jen Argentina. "Já jsem schopen všechno zargumentovat," ohradil se Babiš. Připustil, že "vláda asi nedomyslela všechno", konkrétnější nebyl. Popřel také, že by v ČR nyní byla druhá vlna epidemie. Podle premiéra epidemie z jara nikdy neskončila, neboť počet nakažených nikdy nebyl nulový.

Nová omezení pro občany a podnikatele, která platí od dnešních 06:00, vláda schválila ve středu. Lidé mají omezit na minimum pohyb vyjma nezbytných cest do práce, na nákupy, k lékaři či za rodinou. Setkat se mohou pouze dva lidé, pokud nejde o členy jedné domácnosti. Zavřít musely všechny maloobchodní prodejny kromě obchodů se základním sortimentem, třeba potravinami či léky a dalším vybraným zbožím. Do konce nouzového stavu nesmí fungovat ani většina služeb. Kabinet postiženým firmám slíbil kompenzace.

Podruhé se letos zastavila činnost autoškol, pro výdejny objednávek přes internet vláda upravila výjimku tak, že si v nich lidé mohou vyzvedávat i jejich vlastní zboží, nejen objednávky od jiných dodavatelů. Výjimku pro autosalony žádají automobilky, pro své provozovny ji chtějí také knihkupci a nakladatelé. Kvůli poklesu příjmů vyvolanému koronavirovou krizí skončil důchodový systém v Česku v září v propadu 30,4 miliardy korun.