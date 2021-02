Koronavirová bilance v USA je srdcervoucí, řekl Biden

Washington - Bilance zemřelých po nákaze koronavirem v USA je srdcervoucí, prohlásil dnes prezident Joe Biden poté, co země překročila hranici 500.000 úmrtí spojovaných s covidem-19, zdaleka nejvíce ze všech světových států. Podle předního epidemiologa Anthonyho Fauciho významně přispěly k současnému stavu pandemie v USA politické rozpory.

"Musíme se bránit tomu, abychom na každou smrt nahlíželi jako na statistiku. (...) Musíme to udělat, abychom uctili zemřelé," prohlásil Biden. "Žádám vás také, abychom jednali, abychom byli opatrní, abychom si hlídali rozestupy, abychom nosili roušky, abychom se nechali naočkovat," dodal.

Před Bidenovým proslovem na počest zemřelým 500krát odbily zvony Washingtonské národní katedrály. Prezident s viceprezidentkou pak drželi minutu ticha a po Bidenově proslovu se odebrali na jeden z balkonů prezidentské rezidence, který i s přilehlými schodišti pokrývalo 500 zapálených svíček.

USA registrují jednoznačně nejvyšší počet zemřelých po nákaze koronavirem na světě, přes 20 procent z celosvětových 2,47 milionu obětí. Nynější vlna epidemie, která vyvrcholila v polovině ledna, je několik týdnů na ústupu. Experti však varují, že by se situace mohla znovu zhoršit kvůli nástupu nových a nakažlivějších variant koronaviru.

V zemi rychle postupuje očkovací kampaň, jednu dávku vakcíny obdrželo již přes 44 milionů Američanů a obě téměř 19,5 milionu. Respektovaný model Washingtonské univerzity, který se v minulosti prokázal jako poměrně přesný, i přesto předpokládá, že do začátku června zemře v USA kvůli covidu-19 dalších bezmála 90 tisíc lidí.

"I za těch nejlepších okolností by to byl velmi vážný problém," řekl k pandemii Fauci s tím, že se s virem těžce potýká rovněž například Německo a Británie, kde se oproti USA více dodržují plošné společenské restrikce. "To ale nevysvětluje, jak může mít bohatá a sofistikovaná země největší podíl zemřelých a být nejhůře zasaženou na světě," řekl Fauci. "Domnívám se, že to se nemělo stát," dodal.

"Tohle je nejhorší věc co se týče zdraví, která se této zemi stala za posledních více než 100 let," dodal hlavní Bidenův zdravotnický poradce s tím, že se ještě po desetiletí bude mluvit o "hrozném roce 2020, a možná 2021".

Ačkoliv řada expertů a pozorovatelů přičítá lví podíl na smutném prvenství počínání exprezidenta Donalda Trumpa, podle Fauciho není na vině jen on. Za nevídaně vysokými statistikami nakažených a zemřelých podle něj stojí rovněž někteří guvernéři a starostové, kteří navzdory radám krizového štábu příliš rychle uvolňovali restrikce v nesprávný čas.