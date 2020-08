Washington/Dillí/Berlín - Koronavirem se nakazilo více než 19 milionů lidí na světě a 713.813 pacientů komplikacím provázejícím covid-19 podlehlo. Vyplývá to z údajů zveřejněných na internetových stránkách americké Univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj současné pandemie covidu-19 dlouhodobě sleduje.

Nejzasaženější zemí zůstávají Spojené státy, kde testy koronavirovou infekci prokázaly u 4,88 milionu lidí. Druhý největší počet nakažených eviduje Brazílie s 2,9 milionu případy koronaviru a třetí Indie, kde počet nakažených k dnešku překročil dva miliony. V této zemi testy přítomnost koronaviru nově prokázaly u 62.538 osob, uvedlo tamní ministerstvo zdravotnictví. Nakažených je celkem 2,03 milionu. Agentura Reuters píše, že nákaza se šíří na indický venkov, kde je nedostatečná zdravotnická infrastruktura.

Co do počtu mrtvých připadá smutné prvenství rovněž Spojeným státům, kde zemřelo 160.091 lidí s koronavirem. Experti z Institutu pro měření a vyhodnocování zdraví (IHME) při Washingtonské univerzitě předpovídají, že do začátku prosince může v USA zemřít skoro 300.000 pacientů nakažených koronavirem. Podotýkají ale, že 70.000 životů by se podařilo zachránit, kdyby lidé byli svědomití co do nošení roušek.

Druhý nejvyšší počet mrtvých na světě připadá na Brazílii, odkud je hlášeno 98.493 smrtelných případů a třetí je Mexiko, kde počet mrtvých za poslední den překročil hranici 50.000, konkrétně jich tam je 50.517.

Koronavirus se koncem minulého roku začal šířit z provincie Chu-pej ve střední Číně. Nejlidnatější země světa nyní eviduje 88.423 případů nákazy a 4680 úmrtí.

V Mexiku zemřelo přes 50.000 lidí s covidem-19

V Brazílii zemřelo za poslední den dalších 1237 lidí nakažených koronavirem, uvedlo ve čtvrtek tamní ministerstvo zdravotnictví podle agentury Reuters. Celková smrtelná bilance v nejlidnatější jihoamerické zemi činí 98.493. V Mexiku počet smrtelných případů přesáhl 50.000, po Spojených státech a Brazílii je jich nejvíce na světě.

Počet nakažených se v Brazílii zvýšil o 53.139, dohromady jich je více než 2,9 milionu. Tato země, kde žije 209,5 milionu lidí, je pandemií covidu-19 po Spojených státech druhou nejzasaženější zemí.

Pravicový prezident Jair Bolsonaro ve čtvrtek vydal dekret, na základě kterého bude uvolněno 1,9 miliardy reálů (7,9 miliardy korun) na nákup a výrobu vakcíny, kterou nyní vyvíjí společnost AstraZeneca ve spolupráci s vědci z Oxfordské univerzity. Podle brazilského ministra zdravotnictví Eduarda Pazuella je tato očkovací látka nejslibnější ze všech a Brazílie získá technologii její výroby.

Mexické ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek informovalo, že přibylo 6590 nakažených koronavirem a že dalších 819 lidí kvůli komplikacím provázejícím covid-19 zemřelo. Celkový počet nakažených je tak nyní 462.690, z nich 50.517 zemřelo. Agentura Reuters napsala, že bilance úmrtí se v Mexiku o 10.000 zvýšila jen za něco přes dva týdny. Tamní úřady navíc upozorňují, že ve skutečnosti se koronavirem nakazilo mnohem více lidí, než se oficiálně uvádí, a vyšší je i počet pacientů s covidem-19, kteří zemřeli.

Počet nově nakažených koronavirem je v Německu nejvyšší od května

V Německu se za poslední den koronavirem nakazilo 1147 lidí, což je nejvyšší denní nárůst od 7. května. Kvůli komplikacím provázejícím onemocnění covid-19 zemřelo dalších osm lidí, uvedl dnes Institut Roberta Kocha.

Už ve čtvrtek počet nově nakažených poprvé po třech měsících překročil tisíc, konkrétně jich bylo 1045. Celkově se v Německu nakazilo 214.214 lidí, 9183 z nich zemřelo.

Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn ve čtvrtek řekl, že i přes nynější vzestup počtu infikovaných, není překročena kritická hranice. "V současnosti se každopádně držíme na takových číslech, s nimiž si zdravotnictví dokáže poradit," řekl. Uvedl ale, že "pokud počty porostou, bude na nás všech, abychom na sebe dávali pozor, a vyhnuli se tak dalším opatřením" proti šíření nákazy.