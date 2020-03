Koronavirem se nakazilo už na 372.000 lidí, přes 16.000 zemřelo

Washington/Madrid/Peking - Už na 372.000 lidí se podle americké Univerzity Johnse Hopkinse od prosince nakazilo novým typem koronaviru, z toho 16.000 zemřelo a přes sto tisíc se z nemoci zotavilo. Nejvíce obětí (přes 6000) hlásí Itálie, kde počet nakažených dosud dosáhl skoro 64.000. Pandemie nemoci COVID-19, již koronavirus způsobuje, podle Mezinárodního měnového fondu (MMF) způsobí letos možná horší recesi světové ekonomiky, než vyvolala finanční krize v letech 2008 až 2009. Generální tajemník OSN António Guterres dnes v zájmu společného tažení proti koronaviru vyzval k zastavení válečných konfliktů a ozbrojeného násilí ve světě.

Už miliardu lidí po celém světě vlády vyzvaly, aby kvůli šíření koronaviru zůstali doma. Podle propočtu, který zveřejnila agentura AFP, omezily volný pohyb lidí vlády ve státech s celkem 659 miliony obyvatel, včetně Česka, které dnes opatření prodloužilo do 1. dubna. Přes 228 milionů lidí vyzvaly jejich vlády k dobrovolné sociální izolaci.

A zatímco velká část světa opatření zpřísňuje a prodlužuje, Čína, odkud se koronavirus začal v prosinci šířit, začala karanténu uvolňovat. Město Wu-chan, původní ohnisko nákazy, začalo po dvou měsících zmírňovat karanténu, která platila od 23. ledna. Koronavirus už byl zaznamenán ve více než 170 zemích.

Šéf Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus dnes vyzval zejména k větší ochraně zdravotníků. Pokud se tak nestane, zemře mnoho lidí, neboť se o pacienty nebude moci nikdo starat. Například ve Španělsku se nakazilo skoro 4000 zdravotnických pracovníků, přes 3000 zdravotníků se infikovalo v Itálii a ve Francii zemřeli čtyři nakažení lékaři.

Na nákazu koronavirem si test nechala udělat i německá kancléřka Angela Merkelová, která je v domácí karanténě, protože v pátek navštívila lékaře, u něhož se následně nákaza potvrdila. První test u Merkelové byl negativní. Podezření na nákazu panuje u místopředsedkyně španělské vlády Carmen Calvové, která byla hospitalizována s infekcí dýchacích cest.

Státy chystají kvůli pandemii rozsáhlá opatření na podporu ekonomik. Německá vláda dnes schválila upravený rozpočet s deficitem 156,3 miliardy eur (4,3 bilionu Kč). OSN se chystá vytvořit světový fond na podporu léčby pacientů s koronavirem v chudých zemích se slabými zdravotnickými systémy.

Také ministři financí skupiny největších ekonomik G20 souhlasí, že bude potřeba finanční podpora pro rozvojové země a příprava společné strategie, která pomůže překonat krizi způsobenou opatřeními proti šíření koronaviru. Ta budou mít podle ministrů G20 na globální ekonomiku dramatický dopad.

Kvůli pandemii sílí také hlasy volající po odložení olympijských her v Tokiu, které se mají konat v červenci. OH v původním termínu odmítají zástupci Británie, Norska či Rakouska. Kanadský olympijský výbor ohlásil, že Kanada tým v červenci do Tokia nepošle. Také Australané svým sportovcům doporučili, aby se začali chystat na odložení her. Japonský premiér Šinzó Abe dnes poprvé připustil, že odložení letní olympiády může být variantou, což o víkendu uvedl i Mezinárodní olympijský výbor (MOV). Rozhodnutí by mělo padnout do čtyř týdnů.