Koronavirem se nakazilo již přes 24.500 lidí, v Česku zatím není

Peking/Praha - Počet nakažených novým typem koronaviru v Číně vystoupal oproti úterý o téměř 4000, místní úřady tak nyní evidují již přes 24.300 infikovaných, zatímco téměř 500 lidí viru podlehlo. Mimo Čínu na onemocnění zemřel jeden člověk na Filipínách, případů nakažených jsou téměř dvě stovky v několika desítkách zemí. V Česku se zatím testovala přítomnost viru u 50 lidí, všechny výsledky byly negativní. Čínští lékaři dnes varovali před možností, že se nákaza přenáší i z matky na novorozence.

Nejméně deset nově nakažených dnes ohlásilo Japonsko. Jsou jimi cestující z výletní lodi, která v pondělí večer zakotvila v přístavu Jokohama v Tokijském zálivu. Tři z nich jsou japonské národnosti. Tamní úřady se po následujících 14 dní rozhodly držet v karanténě všech 3711 lidí na palubě. Japonsko je s 35 potvrzenými případy zemí s nejvíce nakaženými mimo Čínu.

Hongkongské úřady mezitím začaly testovat na koronavirus 1800 pasažérů výletní lodi World Dream poté, co několik osob na palubě patrně dostalo horečku. Nikdo zatím nesmí loď opustit. Čínské úřady dříve uvedly, že 90 procent cestujících na lodi tvoří pasažéři z Hongkongu a není tam nikdo z pevninské Číny. Mezi 19. a 24. lednem ale byli na palubě tři lidé z čínské pevniny, kteří měli koronavirus.

V Česku se zatím žádný případ koronaviru nepotvrdil. Pět Čechů evakuovaných z Wu-chanu lékaři stále sledují ve specializovaném oddělení v Nemocnici Na Bulovce. Podle měření společnosti Gemius zájem Čechů o koronavirus zvýšil v lednu návštěvnost internetových stránek se zdravotní problematikou až o pětinu.

Prezident Miloš Zeman prohlásil, že by v českých podmínkách považoval za logičtější obávat se chřipky než koronaviru. Zároveň však ocenil ty, kteří poskytují pomoc Číně, včetně ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Na jeho návrh vláda v pondělí schválila poskytnutí deseti milionů korun. Za pět milionů by se měly pořídit zdravotnické pomůcky pro postižené čínské regiony, zbylých pět milionů vláda věnuje Světové zdravotnické organizaci (WHO) k využití v boji s nákazou.

Podle vysokého představitele čínské komunistické strany ve Wu-chanu je situace v tomto městě, odkud se nákaza šíří, stále velmi vážná. Úřady tam zřídily provizorní střediska v hotelích, školách a soukromých nemocnicích, kde drží nakažené v karanténě. Z dosavadních obětí jich 80 procent bylo starších 60 let a přes 75 procent jich mělo další zdravotní problémy.

Státní čínský výzkumný ústav požádal o možnost využít experimentální americký antivirový lék remdesivir firmy Gilead Sciences, který by podle vědců mohl pomoci s léčbou nakažených novým koronavirem. Na jeho vývoji se podílel tým vědců v čele s Čechem Tomášem Cihlářem. Remdesivir však zatím není nikde ve světě povolen či schválen.

Čínská televize uvedla, že tým výzkumníků na univerzitě v Če-ťiangu našel účinný přípravek na léčbu nakažených novým typem koronaviru. Podobně experti v Británii televizi Sky News řekli, že učinili zásadní průlom ve vývoji vakcíny.

Po celém světě dnes v reakci na zprávy o vakcíně zpevňují finanční trhy. Vzhůru se vydaly akcie v Asii i v Evropě, zdražuje také ropa.

Na pokračující šíření nového typu koronaviru však reagovaly další firmy omezením provozu v Číně. Německý výrobce sportovního zboží Adidas zavírá své místní pobočky, evropský výrobce letecké techniky Airbus zase prodloužil plánovanou odstávku svého čínského montážního závodu.