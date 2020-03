Koronavirem se nakazil i britský premiér Boris Johnson

Londýn - Britský premiér Boris Johnson se nakazil koronavirem. Na twitteru uvedl, že má jen mírné příznaky a bude dál z domácí karantény stát v čele boje proti epidemii COVID-19 v zemi. Podle britských médií budou muset zřejmě do izolace i někteří ministři a další úředníci, kteří byli s ministerským předsedou v uplynulých dnech v kontaktu.

"Během posledních 24 hodin se u mě projevily mírné příznaky a test na koronavirus byl pozitivní," napsal Johnson na twitteru. Uvedl, že je nyní v karanténě, dál ale povede vládní boj s koronavirem a to prostřednictvím videokonferencí. "Společně to porazíme," dodal premiér a připojil hashtag #StayHomeSaveLives (Zůstaň doma, zachraň životy).

Na videu, které na twitteru zveřejnil, ministerský předseda dodal, že se u něj projevila zvýšená teplota a úporný kašel. Vyzval také Brity, aby dodržovali opatření, která vláda zavedla v boji proti koronaviru. "Čím efektivněji budeme všichni tato opatření dodržovat, tím rychleji naše země tuto epidemii překoná," uvedl. "Porazíme ji a porazíme ji společně," dodal.

Podle britských médií je možné, že kvůli kontaktu s nakaženým Johnsonem budou muset do izolace i někteří ministři, třeba ministr financí či zdravotnictví. Agentura Reuters s odvoláním na své zdroje uvedla, že šéf státní pokladny Rishi Sunak v karanténě není. Pokud by Johnson onemocněl a nemohl pracovat, převzal by jeho úkoly podle prohlášení Downing Street ministr zahraničí Dominic Raab.

Podle čtvrtečních údajů se v Británii nakazilo virem SARS-CoV-2 přes 11.600 lidí. Na nemoc COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, zemřelo 578 osob. Ve čtvrtek zdravotnické úřady hlásily poprvé více než sto obětí za 24 hodin. Podle výzkumníků z Oxfordské univerzity se ve skutečnosti mohla ve Spojeném království od ledna nakazit již polovina všech obyvatel.

Už ve středu vyšlo najevo, že koronavirus má i následník britského trůnu, princ Charles. Také u něj jsou ale podle prohlášení, které vydal jeho úřad, příznaky nemoci jen mírné a syn královny Alžběty II. zůstává v "dobrém zdravotním stavu". Královna se s princem Charlesem setkala naposledy před datem, kdy mohl být poprvé infekční. S premiérem Johnsonem si místo osobního setkání na pravidelné audienci panovnice tento týden pouze telefonovala.

Johnson dlouho váhal s přísnými kroky, které kvůli šíření koronaviru učinily jiné evropské země. Vzhledem k rychle rostoucímu počtu nových případů infekce ale nakonec britská vláda nařídila celostátní karanténní opatření.