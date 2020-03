Koronavirem se nakazil britský premiér Johnson i ministr Hancock

Londýn - V Británii prudce narostl počet obětí nemoci COVID-19 i bilance potvrzených případů nákazy koronavirem, k nimž se nové řadí i místní premiér Boris Johnson. Na twitteru uvedl, že má jen mírné příznaky uvedeného onemocnění a bude dál z domácí karantény stát v čele boje proti šíření infekce v zemi. Pozitivní test na koronavirus vyšel také ministru zdravotnictví Mattovi Hancockovi. S královnou Alžbětou II. se podle Buckinghamského paláce ministerský předseda sešel naposledy před více než dvěma týdny, kdy ještě nebyl infekční.

Tehdy úřady v zemi evidovaly několik stovek nakažených virem SARS-CoV-2 a jen hrstku smrtelných případů COVID-19. Obě tyto statistiky mezitím začaly strmě stoupat a ve čtvrtek podvečer už vláda evidovala 14.579 pozitivně testovaných lidí a 759 infikovaných, kteří následně umřeli. Tato dnes ohlášená čísla znamenají další rekordní nárůst za 24hodinové období, mrtvých přibylo 181, zatímco známých nakažených skoro 3000.

Mezi těmi je nově i šéf britské vlády. "Během posledních 24 hodin se u mě projevily mírné příznaky a test na koronavirus byl pozitivní," oznámil Johnson na twitteru. Uvedl, že je nyní v karanténě, dál ale povede vládní boj s koronavirem a to prostřednictvím videokonferencí. "Společně to porazíme," dodal premiér a připojil hashtag #StayHomeSaveLives (Zůstaň doma, zachraň životy).

Na videu, které na twitteru zveřejnil, ministerský předseda dodal, že se u něj projevila zvýšená teplota a úporný kašel. Vyzval také Brity, aby dodržovali opatření, která vláda zavedla v boji proti koronaviru. "Čím efektivněji budeme všichni tato opatření dodržovat, tím rychleji naše země tuto epidemii překoná," uvedl. "Porazíme ji a porazíme ji společně," dodal.

Následovala řada přání brzkého uzdravení od dalších vrcholných politiků včetně lídra hlavní britské opoziční strany Jeremyho Corbyna nebo indického premiéra Naréndry Módího. Vzkaz přišel i od hlavního brexitového vyjednavače EU Michela Barniera, který se nedávno koronavirem nakazil také. "Přeji rychlé uzdravení premiéru Borisi Johnsonovi. Myslím na něj, a vůbec na všechny rodiny ve Spojeném království a napříč Evropou a světem, které koronavirus zasáhl," uvedl francouzský diplomat.

Podle mluvčího britské vlády bude Johnson pobývat v bytě na adrese Downing Street 11, tedy ve stejné budově, jako je hlavní pracoviště britských ministerských předsedů, přičemž jídlo mu budou nechávat za dveřmi. V izolaci by měl zůstat sedm dní.

Krátce po Johnsonovi oznámil také britský ministr zdravotnictví Matt Hancock, že se nechal testovat a také jeho test na koronavirus byl pozitivní. "Naštěstí jsou mé příznaky mírné a pracuji z domova, kde jsem v karanténě," napsal ministr na twitteru. Doma zůstane podle svých slov do příštího čtvrtka.

Podle britských médií je možné, že kvůli kontaktu s nakaženým Johnsonem budou muset do izolace i někteří další ministři. Agentura Reuters s odvoláním na své zdroje uvedla, že ministr financí Rishi Sunak v karanténě není. Pokud by Johnson onemocněl a nemohl pracovat, převzal by podle prohlášení Downing Street jeho úkoly ministr zahraničí Dominic Raab.

Podle čtvrtečních údajů se v Británii nakazilo virem SARS-CoV-2 přes 11.600 lidí. Na nemoc COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, zemřelo 578 osob. Ve čtvrtek zdravotnické úřady hlásily poprvé více než sto obětí za 24 hodin. Podle výzkumníků z Oxfordské univerzity se ve skutečnosti mohla ve Spojeném království od ledna nakazit již polovina všech obyvatel.

Už ve středu vyšlo najevo, že koronavirus má i následník britského trůnu, princ Charles. Také u něj jsou ale podle prohlášení, které vydal jeho úřad, příznaky nemoci jen mírné a syn královny Alžběty II. zůstává v "dobrém zdravotním stavu".

Královna se s princem Charlesem setkala naposledy před datem, kdy mohl být poprvé infekční. S premiérem Johnsonem se Alžběta II. osobně nesetkala více než dva týdny. Místo pravidelné audience si královna s premiérem tento týden telefonovala. Podle Buckinghamského paláce je 93letá panovnice nadále v dobrém zdravotním stavu.

Johnson dlouho váhal s přísnými kroky, které kvůli šíření koronaviru učinily jiné evropské země. Vzhledem k rychle rostoucímu počtu nových případů infekce ale nakonec britská vláda nařídila celostátní karanténní opatření.