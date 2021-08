Koronavirem se celosvětově nakazilo přes 200 milionů lidí

Washington - Koronavirem SARS-CoV-2, který byl poprvé zaznamenán koncem roku 2019 v Číně, se celosvětově od začátku jeho šíření nakazilo přes 200 milionů lidí. Vyplývá to z údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), která sleduje světový vývoj pandemie. Přes 4,2 milionu osob na světě po nákaze zemřelo.

Koronavirem se prokazatelně infikovalo více lidí, než kolik obyvatel má Německo, Francie a Španělsko dohromady, podotkl list The New York Times. Od zaznamenání prvních případů koronaviru do chvíle, kdy se potvrdilo 100 milionů infekcí, uplynul více než rok - hranice 100 milionů byla překonána na konci letošního ledna. Dalších 100 milionů lidí se nakazilo za zhruba šest měsíců.

Nejvíce prokázaných případů, 35,3 milionu, připadá na USA, které zároveň zaznamenaly nejvíce úmrtí. S covidem-19 tam zemřelo přes 614.000 lidí. Druhý nejvyšší počet potvrzených nákaz má Indie, jejíž úřady evidují 31,8 milionu případů a více než 425.000 úmrtí. Následuje Brazílie s bezmála 20 miliony případy a zhruba 558.000 úmrtími. V České republice se koronavirem infikovalo 1,67 milionu lidí a přes 30.300 z nich zemřelo.

Celosvětově byly aplikovány již více než čtyři miliardy dávek vakcín proti covidu-19, uvádí JHU. Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus dnes poukázal na výrazný rozdíl v tempu očkování v různých částech světa a vyzval bohaté země k dočasnému zastavení přeočkovávání, tedy podávání třetí dávky.