Kornfeil: Vyhrát závod po tři sta metrech nejde

Brno - Tak trochu v noční můru českých jezdců se proměnil závod nejslabší třídy Moto3 na Velké ceně České republiky v Brně. Hned po startu se do vzájemné kolize dostali týmoví kolegové ze stáje Redox PrüstelGP Jakub Kornfeil a Filip Salač. Zatímco Kornfeil lehký střet ustál a nakonec dojel devátý, mladíček Salač po dalších dvou kolech ze závodu odstoupil a uzavřel se do ulity mlčení.

"Není nic horšího, když se takhle trefí dva jezdci stejného týmu. Filip asi chtěl vyhrát závod na prvních tři sta metrech a to nejde. Při té smůle jsem měl štěstí, že se motorka točila ven z trati a já mohl pokračovat," řekl Kornfeil a celkově označil svoje umístění po takovém průběhu za maximum.

Kornfeil pak detailněji popsal, co se vlastně po startu na okruhu stalo. "Bylo tam toho hrozně moc. Napřed někomu nejela motorka, další jezdec zareagoval pozdě, a kdybych mrkl okem jinam, byl bych v něm a mimo hru," řekl o prvních metrech hektického závodu, který byl i pro obvykle vyrovnané pole této třídy opravdu mimořádný. "Však mi také stoupla tepovka a bušilo srdce jako málokdy," dodal Kornfeil.

Nicméně po tomto poklesu až do samého závěru pole začal šestadvacetiletý rodák z Kyjova velkou stíhací jízdu. "Jezdil jsem všechna kola zhruba stejně, ale z devátého místa jsem nedokázal nic vymyslet. Přitom jsem věděl, kde by to šlo, měl jsem na široké brněnské trati vytypovaná předjížděcí místa, ale nešlo to. Ztratil jsem rychlost, kola ubíhala a nic," litoval.

Na rozdíl od loňského roku, kdy byl Kornfeil v Brně třetí, mu letos nefungovala motorka podle představ. "Měl jsem problémy hlavně v první zatáčce, v každém druhém kole se mi zavřel předek a na stadionu to vidělo mraky lidí," poukázal na technický problém.

I tak ale měl ve vyrovnaném poli, kdy nakonec z devátého místa ztratil na vítězného Caneta po odjetí téměř sta kilometrů jedinou vteřinu, naději procpat se výš. "Byli jsme vedle sebe tak našlapaní, na první místo jsem měl kolikrát pár metrů, ale nedokázal jsem si s tím poradit právě na základě nastavení motorky a pneumatik."

Výmluvu v tom ale nehledal. "Asi mi věříte, když jsem to stáhl z posledních míst až na to deváté, měl bych na to dostat se ještě výš. Ale na to potřebujete oporu v motorce a tu já jsem dnes prostě necítil," hodnotil.

Kromě samotného závodění měl Kornfeil během víkendu na programu i jednání o budoucnosti. Není žádným tajemstvím, že by chtěl poskočit do třídy Moto2. "V ní ale obecně týmů ubývá a není jednoduché se tam dostat. Nicméně v jednom týmu by mohlo být v další sezoně volné místo. Neřeknu ještě v kterém, ale jasno by mohlo být během Velké ceny Anglie v Silverstonu," zakončil Kornfeil.