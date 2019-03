Losail (Katar) - Jakub Kornfeil zahájil sezonu mistrovství světa silničních motocyklů 10. místem ve třídě Moto3 ve Velké ceně Kataru. Jeho týmový kolega Filip Salač byl při prvním startu v šampionátu na jiné než domácí trati v Brně jednadvacátý.

Pro premiérové vítězství si dojel Japonec Kaito Toba, jenž v cílové rovince na okruhu v Losailu předstihl Itala Lorenza Dalla Portu. Třetí byl vítěz kvalifikace Arón Canet ze Španělska.

Pětadvacetiletý Kornfeil se po startu ze 14. místa držel většinu závodu v hlavní skupině více než deseti jezdců. Nakonec ho od vítěze dělila necelá sekunda (0,903). Jeho o osm let mladší krajan a kolega z týmu Redox PrüstelGP Salač, jenž vstupuje do premiérové sezony v MS, dojel do cíle s odstupem více než půl minuty.

Velká cena Kataru v Losailu, úvodní závod MS silničních motocyklů:

Moto3: 1. Toba (Jap./Honda) 38:08,887, 2. Dalla Porta (It./Honda) -0,053, 3. Canet (Šp./KTM) -0,174, 4. Ramírez (Šp./Honda) -0,505, 5. Vietti (It./KTM) -0,584, 6. Arenas (Šp./KTM) -0,818, ...10. Kornfeil -0,903, 21. Salač (oba ČR/KTM) -31,943.

16:20 Moto2,

18:00 MotoGP.