Phillip Island (Austrálie) - Jakubu Kornfeilovi těsně unikla první řada na startu Velké ceny Austrálie silničních motocyklů. V dnešní kvalifikaci Moto3 na Phillip Islandu obsadil čtvrté místo se ztrátou 240 tisícin sekundy na třetího Japonce Ajumu Sasakiho. Nejrychlejší čas zajel lídr světového šampionátu Španěl Jorge Martín, na kterého Kornfeil ztratil 766 tisícin. Karel Abraham byl v MotoGP třináctý a vyrovnal své letošní maximum.

Pro Kornfeila je to třetí nejlepší kvalifikační výsledek v sezoně. V srpnu v Brně vybojoval pole position a v květnu v Le Mans byl druhý.

"Z dnešní kvalifikace mám velkou radost. Nečekal jsem, že by se to mohlo tak podařit," uvedl v tiskové zprávě Kornfeil, kterému poslední dobou kvalifikace nevycházely. "Motorka ale fungovala jako ještě nikdy tento víkend. Po vyjetí na trať jsme hned viděli přicházet rychlá kola, což byl dobrý signál. Na rovinkách to ale nebylo úplně snadné kvůli silnému větru. Druhá řada je nakonec super výsledek naší strategie, nastavení motorky a mého tempa. Moc díky celému týmu a už se moc těším na zítřejší závod," řekl osmý muž průběžného pořadí Moto3.

Abraham třináctým místem vyrovnal svůj kvalifikační počin z dubnové Velké ceny Argentiny a postaví se do páté řady. Pole position si zajistil už jistý mistr světa Španěl Marc Márquez.

Kvalifikace na Velkou cenu Austrálie:

(závod MS silničních motocyklů na Phillip Islandu):

Moto3: 1. Martín (Šp./Honda) 1:36,591, 2. D. Binder (JAR/KTM) -0,257, 3. Sasaki (Jap./Honda) -0,526, 4. Kornfeil (ČR/KTM) -0,766.

Moto2: 1. Pasini (It./Kalex) 1:33,368, 2. Schrötter (Něm./Kalex) -0,256, 3. Vierge (Šp./Kalex) -0,353.

MotoGP: 1. M. Márquez (Šp./Honda) 1:29,199, 2. Viňales (Šp./Yamaha) -0,310, 3. Zarco (Fr./Yamaha) -0,506, ...13. Abraham (ČR/Ducati) nepostoupil do 2. části kvalifikace.