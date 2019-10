Kornfeil odstartuje do Velké ceny Austrálie z 19. místa

Phillip Island (Austrálie) - Jakubu Kornfeilovi na Phillip Islandu těsně unikl postup do druhé části kvalifikace a do Velké ceny Austrálie silničních motocyklů odstartuje z 19. místa. Druhý český jezdec v třídě Moto3 Filip Salač byl dvaadvacátý. Kvalifikace MotoGP byla kvůli silnému větru přeložena na neděli před samotný závod.

Třináctý muž průběžného pořadí MS Kornfeil obsadil v první kvalifikační části páté místo. K účasti ve druhé části, kde by měl šanci svou pozici na startu vylepšit, mu chybělo 42 tisícin sekundy.

Kornfeil tak bude na roštu v sedmé řadě a bude se snažit vylepšit výsledek z minulého víkendu v Japonsku, kde pro něj závod skončil po pádu hned v prvním kole. Salač, jenž si po nehodě v Motegi zlomil malíček na noze, vyrazí z osmé řady.

Pole position v nejslabší třídě získal Španěl Marcos Ramírez, v Moto2 jeho krajan Jorge Navaro. Jezdce královské MotoGP nepustil na trať silný vítr - kvalifikace byla odložena na neděli poté, co v závěrečném tréninku vítr odfouknul KTM Miguela Oliveiry. Portugalský jezdec vyvázl z pádu v rychlosti kolem 300 km/h jen s odřeninami.

Pokud by se kvalifikace nemohla odjet ani v neděli, seřadili by se závodníci na startu podle tréninkových časů. V tom případě by pole postion získal Španěl Maverick Viňales, český jezdec Karel Abraham by byl dvanáctý.

Kvalifikace na Velkou cenu Austrálie:

Moto3: 1. Ramírez (Šp./Honda) 1:38,976, 2. Canet -0,184, 3. Arenas (oba Šp./KTM) -0,268, ...19. Kornfeil, 22. Salač (oba ČR/KTM) nepostoupili do druhé části kvalifikace.

Moto2: 1. Navarro (Šp./Speed Up) 1:33,565, 2. Binder (JAR/KTM) -0,321, 3. Marini (It./Kalex) -0,369.

Kvalifikace MotoGP byla kvůli silnému větru přeložena na neděli.