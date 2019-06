Kornfeil i s penalizací dojel třetí ve Velké ceně Nizozemska

Assen (Nizozemsko) - Jakub Kornfeil útočil v motocyklové Velké ceně Nizozemska na premiérové vítězství v kariéře, ale o životní výsledek v Moto3 jej připravila penalizace. I s trestným průjezdem takzvaného dlouhého kola, které musel kvůli předchozímu zkrácení trati absolvovat těsně před koncem závodu při svém vedení, dojel třetí a popáté v životě vybojoval umístění na stupních vítězů.

Podruhé v kariéře bodoval jeho kolega z týmu Redox PrüstelGP Filip Salač, na 14. místě o příčku vylepšil výsledek z květnové Velké ceny Francie. V královské MotoGP měl Karel Abraham pád a obsadil 17. místo, vyhrál Španěl Maverick Viňales.

Kornfeil patřil po celý víkend k nejrychlejším a po startu ze sedmého místa se v úvodu pohyboval v popředí. Ve střední části závodu jako kdyby odpočíval na hraně první desítky, ale pak začal útočit a pět kol před cílem se posunul do čela.

"Tempo jezdců kolem mě trošku zpomalilo, tak jsem si řekl, že musím ujet, protože si myslím, že v závěru by to bylo hodně složité, abych se hondám ubránil," líčil Kornfeil v tiskové zprávě.

Sotva se tak ale stalo, rozhodli traťoví komisaři, že nepředpisově projel šikanu, a nařídili trestný průjezd vyznačeným územím v zatáčce, které prodlužuje penalizovaným závodníkům trať. Vedoucímu Kornfeilovi se poté podařilo roztrhnout čelní skupinu a trest si odpykal v předposledním kole. Stihl se na trať vrátit na třetí pozici a před smečkou pronásledovatelů ji bezpečně udržel.

"Když jsem dostal tu penalizaci, snažil jsem se udělat co největší náskok. Čekal jsem tři kola, a když jsem viděl, že ta mezera je dost velká, šel jsem na to a byla to perfektní strategie. I s tímhle novým pravidlem jsem se dokázal dostat na pódium... Byla to skvělá bitva, jsem velmi šťastný," radoval se v televizním rozhovoru Kornfeil. "Byl to neskutečně náročný závod. Posledních deset kol jsem hodně bojoval s pneumatikami. Teď mám obrovskou radost. Moc díky týmu za skvělou práci během celého víkendu," dodal.

Šestadvacetiletý jezdec dosud v mistrovství světa skončil lépe jen v britské Grand Prix 2015 a o rok později v Malajsii. Třetí místo vybojoval před čtyřmi lety ve Valencii a vloni v Brně.

V Assenu vyhrál osmnáctiletý Ital Tony Arbolino, který má jako první v sezoně na kontě dva triumfy. Před Kornfeilem projel cílem už jen další italský pilot Lorenzo Dalla Porta. V čele pořadí MS zůstal dnes dvanáctý Arón Canet ze Španělska, Kornfeil se posunul ze 17. místa na jedenácté.

V nejsilnější třídě poprvé v sezoně a pošesté v kariéře zvítězil Viňales, který za sebou udržel mistra světa Marca Márqueze. Ten s výjimkou závodu v USA, který nedokončil, ještě letos neskončil hůře než druhý a směřuje k šestému titulu v MotoGP. V čele pořadí už má náskok 44 bodů před Andreou Doviziosem z Itálie, který byl v Assenu čtvrtý.

Abraham se k bodované pozici nepřiblížil, navíc měl pět kol před cílem pád a závod dokončil se ztrátou jednoho kola na chvostu výsledkové listiny. Zatím bodoval jen v předminulé Velké ceně Itálie, kde byl čtrnáctý.

V dramatické Moto2 si premiérové vítězství v kariéře připsal jednadvacetiletý Španěl Augusto Fernández. Vítěz tří předchozích závodů Álex Márquez měl pád v předposledním kole při souboji o první místo s Lorenzem Baldassarim a přišel i o vedení v šampionátu. Po čtvrtém místě se před španělského jezdce posunul Švýcar Thomas Lüthi.

Výsledky Velké ceny Nizozemska silničních motocyklů v Assenu:

Moto3: 1. Arbolino 38:03,113, 2. Dalla Porta (oba It./Honda) -0,045, 3. Kornfeil (ČR/KTM) -1,562, 4. Rodrigo (Arg./Honda) -2,158, 5. McPhee (Brit./Honda) -2,201, 6. Ogura (Jap./Honda) -2,264, ...14. Salač (ČR/KTM) -3,737.

Průběžné pořadí MS (po 8 z 19 závodů): 1. Canet (Šp./KTM) 107, 2. Dalla Porta 100, 3. Antonelli (It./Honda) 83, 4. Arbolino 76, 5. Vietti (It./KTM) 68, 6. Masiá (Šp./KTM) 65, ...11. Kornfeil 46, 27. Salač 3.

Moto2: 1. Fernández (Šp./Kalex) 39:24,779, 2. B. Binder (JAR/KTM) -0,612, 3. Marini (It./Kalex) -3,686, 4. Lüthi (Švýc./Kalex) -4,028, 5. Nagašima (Jap./Kalex) -5,391, 6. Locatelli (It./Kalex) -13,127.

Průběžné pořadí MS (po 8 z 19 závodů): 1. Lüthi 117, 2. Á. Márquez (Šp./Kalex) 111, 3. Fernández 92, 4. Navarro (Šp./Speed Up) 89, 5. Baldassarri (It./Kalex) 88, 6. Marini 84.

MotoGP: 1. M. Viňales (Šp./Yamaha) 40:55,415, 2. M. Márquez (Šp./Honda) -4,854, 3. Quartararo (Fr./Yamaha) -9,738, 4. Dovizioso (It./Ducati) -14,147, 5. Morbidelli (It./Yamaha) -14,467, 6. Petrucci (It./Ducati) -14,794, ...17. Abraham (ČR/Ducati) -1 kolo.

Průběžné pořadí MS (po 8 z 19 závodů): 1. M. Márquez 160, 2. Dovizioso 116, 3. Petrucci 108, 4. Rins (Šp./Suzuki) 101, 5. Rossi (It./Yamaha) 72, 6. Quartararo 67, ...25. Abraham 2.