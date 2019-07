Kornfeil chce v Brně vyhrát, Abraham bodovat, Salač sní o pětce

Praha - Jakub Kornfeil si před motocyklovou Velkou cenou České republiky dává ty nejvyšší cíle. V Brně chce v současnosti nejlepší český jezdec minimálně zopakovat loňské třetí místo a před nedělním závodem v nejslabší třídě Moto3 věří, že má i na vítězství. To mu stále ve sbírce chybí. Třetí už byl v závodech mistrovství světa třikrát, naposledy v předminulé nizozemské Grand Prix, a vybojoval i dvě stříbrná umístění.

"Celý tým (Redox PrüstelGP) se na závody moc těší, uděláme maximum pro úspěch, chci si víkend užít a vyhrát," řekl Kornfeil na dnešní tiskové konferenci v Brně. "Hodně jsem si minulý týden promítal loňské události a nosím v hlavě myšlenky, co a jak udělat ještě lépe," dodal.

Do víkendu půjde Kornfeil s čistou hlavou. Nijak si nepřipouští tlak či očekávání, které plyne z loňského výsledku a ze současných ambicí. "Co je na tom svazující? Loni jsem byl třetí, teď jsem to dokázal v Nizozemsku. V hlavě to mám nastavené tak, že na to prostě mám," prohlásil sebevědomě.

Blízko triumfu byl šestadvacetiletý rodák z Kyjova už před více než měsícem právě v Assenu, kde nakonec skončil "až" třetí, poté co doplatil na novinku této sezony, tzv. trestnou zatáčku. Kornfeil za nepředpisové projetí šikany musel trestný průjezd absolvovat v době, kdy byl na vedoucí pozici. A dodnes vnímá povit křivdy. "Nevím, jestli se všem měří stejným metrem, viděla to celá planeta a hodně lidí se mě pak zastalo," řekl.

Na Masarykově okruhu byla komisí vybrána jako místo pro odpykání trestu sedmá zatáčka v divácky atraktivní oblasti stadionu. "Budu se snažit v trénincích najet tyto pasáže co nejvíc, vyzkouším různé stopy a pak to v týmu vyhodnotíme," řekl Kornfeil. Právě v nejvyrovnanější třídě Moto3 jsou takové penalizace nejrozšířenější a odhadem ztratí jezdec při průjezdu širšího oblouku zhruba tři sekundy.

Seriál MS se desátým dílem v Brně přehoupne do druhé poloviny, šampionát pokračuje po téměř měsíční přestávce, kterou Kornfeil využil ke zotavení. Po Velké ceně Německa odjel s kamarády k moři do Chorvatska, kde se věnoval jízdě na motorovém prkně, na němž je i mistrem světa. "Krásně jsem si odpočinul a mám teď dost sil na to, abych zvládl druhou část sezony," řekl Kornfeil.

Abraham ví, že v Brně mu zajistí body jen jízda na 110 procent

Karel Abraham se chystá už na čtrnáctý start v motocyklové Velké ceně ČR. Od debutu v roce 2005 chyběl na brněnské trati jen v sezoně 2010, kdy ho do závodu nepustili lékaři kvůli otřesu mozku z předchozího dne. Na konci roku se tehdy rozloučil se třídou Moto2 vítězstvím ve Valencii a od té doby jezdí v královské MotoGP.

V ní si vytvořil brněnské maximum devátým místem v roce 2012, ještě dvakrát pak bodoval a umístění v první patnáctce je tradičně i jeho letošním cílem. V této sezoně se mu to ale povedlo z devíti startů jen dvakrát, dohromady má jen tři body za čtrnácté místo v Itálii a patnácté v Německu.

"Za ty roky poznávám, jak je stále těžší a těžší se propracovat do kýženého patnáctého místa a výš. Ale do Brna na domácí závody se moc těším, je to pro mě nejnáročnější období za celý rok," řekl devětadvacetiletý brněnský rodák na tiskové konferenci.

Závodník týmu Reale Avintia Racing sedlá stroj Ducati Desmosedici GP18. "Motorka je výborně připravena, je fakt skvělá, nemůžu si stěžovat," řekl a pochválil i tým mechaniků, kteří motocykl připravují. K tomu ale hned dodal, že právě on má ze všech závodníků v MotoGP nejstarší motorku. "Rozhoduje každá desetinka vteřiny a je to prostě znát," podotkl.

Z toho vyplývají i plány na brněnský víkend. "Musíme být od pátku co nejlepší a musíme v tom pokračovat. V minulosti bývaly soboty solidní a neděle špatné. My tuto tendenci musíme obrátit a zlepšovat se. Je třeba, abych jel na 110 procent. To jsem ale zase blíž k pádu. A jet na 90 procent by znamenalo být osmnáctý, tedy bez bodu. Já ale chci v Brně bodovat," prohlásil Abraham.

Českému jezdci nevyšla podle představ měsíční přestávka v seriálu MS. Chtěl ji strávit s přáteli na motorkách ve střední Asii a v plánu bylo najet 9200 km. "Zkazila to ale třetí strana, která nám do Kyrgyzstánu nedodala motorky. Stálo nás to hromadu peněz a času," litoval Abraham. Místo poznávání cizokrajných krás tak pobýval doma. "Aspoň jsem vyměnil olej u všech svých motorek," zlehčil situaci úsměvnou poznámkou.

Salač chce v Brně zajet životní výsledek, sní o pětce

Filip Salač se ve Velké ceně ČR představí podruhé v kariéře, na rozdíl od loňské divoké karty ale tentokrát pojede na Masarykově okruhu jako pravidelný účastník šampionátu. A věří, že uspěje. Cílem sedmnáctiletého závodníka je premiérové umístění v první desítce, v ideálním případě dokonce i do pátého místa.

"Uvidíme, jak se zadaří v prvním tréninku, to nás naladí na celý víkend. Dám do toho maximum. Je to pro mě neobvyklý závod, moc se na něj těším," řekl Salač novinářům na dnešní tiskové konferenci v Praze. "Loni mi Brno docela šlo, trať mě baví. Je dobrá na můj styl. Rychlé zatáčky mi jdou," podotkl.

Dosavadním maximem Salače je 13. místo z minulého závodu na Sachsenringu, přesto se nebojí mluvit o výrazně lepším výsledku v Brně. "Chtěl bych být do desítky, abych si zajel nejlepší výsledek sezony. Nejlépe do pětky, kdyby se to povedlo. Určitě to není nemožné. V minulých závodech jsem se v desítce pohyboval, chce to trochu více štěstí a budu tam. Dám do toho víc než do minulých závodů," slíbil rodák z Mladé Boleslavi.

Optimismus mu dodává i pocit, že se v průběhu sezony zlepšuje. "Na začátku to nebylo ono, ale teď vím, že je tam oproti prvnímu závodu velký progres. Zlepšuju se já i tým, sedíme si víc a víc. Nabral jsem zkušenosti," uvedl Salač. Největší posun podle něj nastal "v hlavě". "Podařilo se mi pár tréninků a v hlavě se to posunulo tak, že si říkám, že na ně mám a že není nereálné jet s nimi. Že jsem stejně dobrý jako oni," řekl.

Ke zlepšeným výkonům mu pomáhá i spolupráce se španělským vicemistrem světa Héctorem Faubelem. "Hodně mi pomáhá. Osobně se známe tři čtyři roky a v Jerezu mě napadlo, že by mi mohl pomoct. Má vlastní tým v juniorském mistrovství světa a loni jsem u něj málem jel. Zná tratě, lidi v paddocku. To, co mi řekne, by mi nikdo jiný neporadil. Určitě je to přínos," uvedl Salač.

Český závodník následoval další jezdce, kteří rovněž spolupracují s výraznými osobnostmi z minulých let. "Nutnost to není, ale určitě to pomůže. Věci, které mi Héctor řekne, ostatní nevidí. V naší kategorii se jede na tisíciny, a když se dají detaily dohromady, je z toho první místo," podotkl.

Salač věří, že mu k úspěchu v Brně pomůže i náročná příprava, kterou před domácí Velkou cenou absolvoval. "Trénoval jsem fakt hodně a cítím se dobře," řekl. Poprvé například do tréninku zapojil přípravu na horolezecké stěně. "A hned poprvé jsme šel na osmnáctimetrovou. Když jsem se podíval nahoře dolů... Byl to zážitek. Je to dobrý trénink na hlavu. Přijdeš tam na to, že ti chybí svaly, o kterých jsi nevěděl. Je to hodně na prsty, na soustředění i na strach. Musíš si věřit. Navíc tam člověk má velkou tepovku, z adrenalinu," popsal.

Salač bude v příštích týdnech a měsících řešit i budoucnost. Může sice pokračovat v německém týmu Redox Prüstel GP, jisté to ale není. "Uvidíme, jsou tam i další, lepší nabídky. Není nic jistého," řekl Salač, jenž chce každopádně příští rok zůstat v kategorii Moto3. "Pak jít do Moto2, zůstat tam rok dva a pak přestoupit do MotoGP. To je sen každého jezdce. Pravděpodobnost, že to tak bude, ale není moc velká. Budu pro to ale dělat všechno," prohlásil Salač.