Silverstone (Británie) - Motocyklový jezdec Jakub Kornfeil obsadil v kvalifikaci Velké ceny Británie 17. místo a v neděli vyrazí do závodu Moto3 z šesté řady. V trénincích se mu přitom v Silverstonu dařilo, dopoledne byl v posledním tréninku dokonce nejrychlejší ze všech.

Český závodník sice letos vyhrál brněnskou kvalifikaci a ve Francii byl druhý, ale jinak mu jízdy o postavení na startu příliš nevycházely. V žádné ze zbylých deseti Velkých cen se nedostal ani do nejlepší desítky.

Před dešťovou přeháňkou patřilo Kornfeilovi šesté místo, na osychající trati se pak už nezlepšil. V cíli svého posledního kola byl přitom ještě osmý, po dojezdu dalších závodníků ale přišel propad. "Z kvalifikace jsem zklamaný. Vítězství ve třetím tréninku nám myslím napovědělo, kde se můžeme pohybovat a na co tento víkend máme. Do kvalifikace byl cíl jasný - postavit se do prvních dvou řad," uvedl Kornfeil v tiskové zprávě.

Kvalifikaci Moto3 vyhrál Španěl Jorge Martín o jedinou tisícinu sekundy před krajanem Jaumem Masiou. Lídr šampionátu Ital Marco Bezzecchi odstartuje po 11. místě ze čtvrté řady.

Karel Abraham skončil v kvalifikaci MotoGP dvacátý. Předčil tři soupeře. Španěl Tito Rabat nenastoupil kvůli zranění ze závěrečného tréninku, v němž v silném dešti havaroval. Podle informací týmu má pravou nohu zlomenou na několika místech. Z prvního místa vyjede do závodu Jorge Lorenzo.

Kvalifikace na Velkou cenu Británie:

Moto3: 1. Martín (Šp./Honda) 2:13,292, 2. Masiá (Šp./KTM) -0,001, 3. Dalla Porta (It./Honda) -0,021, ...17. Kornfeil (ČR/KTM) -0,891.

Moto2: 1. Bagnaia (It./Kalex) 2:08,153, 2. Gardner (Austr./Tech 3) -0,194, 3. Á. Márquez (Šp./Kalex) -0,258.

MotoGP: 1. Lorenzo (Šp./Ducati) 2:10,155, 2. Dovizioso (It./Ducati) -0,159, 3. Zarco (Fr./Yamaha) -0,284, ...20. Abraham (ČR/Ducati) nepostoupil do druhé části kvalifikace.