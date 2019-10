Kornfeil byl čtvrtý v trénincích v Motegi, Salač měl těžký pád

Motegi (Japonsko) - Jakub Kornfeil zajel čtvrtý čas v tréninkovém dnu před motocyklovou Velkou cenou Japonska. V Motegi český jezdec Moto3 zaostal o 295 tisícin za nejrychlejším Andreou Mignem z Itálie. Špatný den naproti tomu prožil Kornfeilův týmový kolega Filip Salač, který nejprve dostal trest a potom měl těžký pád, ze kterého vyvázl se zlomeným malíčkem na noze.

Pokud bude Salač moci v Japonsku pokračovat, odstartuje do nedělního závodu z uličky v boxech. Trest dostal od vedení závodu za nezodpovědnou jízdu v prvním tréninku. V jednom ze sektorů trati totiž jel moc pomalu.

Odpolední jízdy pro sedmnáctiletého pilota skončily záhy po ošklivém karambolu. Salač ve třetí zatáčce dostal smyk, přeletěl řidítka a dopadl na záda. Skončil v péči lékařů a trať opustil na nosítkách.

"Vyjel jsem na starých pneumatikách a jel docela slušné časy, i když to znovu klouzalo. V pátém kole jsem dostal velký highsider. Přistál jsem na záda a hodně mě bolí celé tělo, mám nadvakrát zlomený malíček na pravé noze, naraženou kyčel a od žeber mě bolí plíce," uvedl Salač v tiskové zprávě.

Již nyní je jisté, v sobotu nesmí nastoupit do třetího tréninku. Následně lékaři rozhodnou, zda pojede kvalifikaci a samotný závod. "Přemýšlím o tom a chci udělat dobré rozhodnutí, zda budu vůbec startovat. Pojedu z pit lane a budou mi chybět kola, ale udělám pro to všechno, a pokud se zítra budu cítit lépe, tak pojedu. Nechci to vzdát a třeba nastoupím i do kvalifikace, ale uvidíme, jak se situace vyvine," uvedl Salač.

Salač stihl v druhém tréninku odjet dvě měřená kola, za nejlepším časem dne zaostal o sekundu a půl a patří mu třicáté místo.

Karel Abraham v MotoGP je po dvou trénincích šestnáctý a ztrácí 1,812 sekundy na francouzského lídra Fabia Quartarara.

Výsledky tréninků na Velkou cenu Japonska:

Moto3: 1. Migno (It./KTM) 1:57,952, 2. Ramírez (Šp./Honda) -0,097, 3. McPhee (Brit./Honda) -0,038, 4. Kornfeil -0,295, ...30. Salač (oba ČR/KTM) -1,521.

Moto2: 1. Á. Márquez (Šp./Kalex) 1:51,343, 2. B. Binder (JAR/KTM) -0,181, 3. J. Martín (Šp./KTM) -0,254.

MotoGP: 1. Quartararo (Fr./Yamaha) 1:45,830, 2. M. Viňales (Šp./Yamaha) -0,321, 3. M. Márquez (Šp./Honda) -0,336, ...16. Abraham (ČR/Ducati) -1,812.