Körner pokřtil audiovydání své prózy Adelheid

Praha - Spisovatel Vladimír Körner dnes společně s interpretem Igorem Barešem a výtvarnicí ToyBox v Praze pokřtil audioknižní vydání své prózy Adelheid. Novelu Adelheid z roku 1967 na válečné téma odsunu Němců ze severovýchodní Moravy zfilmoval v roce 1969 František Vláčil.

"Igor (Bareš) to čte, jako když bublá potůček," řekl na dnešním křtu osmdesátiletý prozaik, dramaturg a filmový a televizní scenárista Körner.

Nápad dát jeho próze podobu čtyřiapůlhodinové audioknihy pochází právě od Bareše, který se s autorem poprvé setkal při filmování jeho scénáře Krev zmizelého z roku 2005. "Díval jsem se jednou do své knihovny, kde byly i knihy Körnera, a uvědomil jsem si, že je básník v próze, proto je tak dobrý scenárista," uvedl Bareš. V případě, že bude audiokniha Adelheid úspěšná, chtěl by pokračovat i v namlouvání dalších Körnerových děl. "Zní to jako klišé, ale jeho knihy opravdu přinášejí nadčasová témata," podotkl.

Obal audioknihy Adelheid je dílem mladé komiksové kreslířky tvořící pod jménem ToyBox. "Znala jsem pana Körnera z literatury a čítanek, nechtělo se mi ani věřit nabídce ilustrovat obal jeho audioknihy," řekla.

Audioknihu představila společnost Tympanum, která je s podílem 20,41 procenta nejsilnějším vydavatelem audioknih a mluveného slova na trhu za rok 2018.

Adelheid je první z triptychu Körnerových Podzimních novel - další části cyklu tvoří Zánik samoty Berhof a Zrození horského pramene. Všechny tři prózy spojuje prostředí horských osad a samot na česko-moravsko-slezském pomezí a doba podzimu 1945, kdy se tamní krajinou se zbytky německého obyvatelstva čekajícího na odsun probíjely tlupy werwolfů, německých záškodníků na konci druhé světové války a bezprostředně po ní.

Adelheid, novela o samotě, lásce a nenávisti z národnostně rozeštvaného prostředí Sudet, je první Körnerovou prózou, která dostala podobu audioknihy.

Celkový objem trhu audioknih předloni činil 148,4 milionu korun, což byl proti roku 2017 nárůst o 16,2 procenta. Audioknihy vycházejí ve formátech MP3 a CD. V roce 2018 vyšlo 282 nových titulů a prodalo se takřka 300.000 fyzických nosičů audioknih a mluveného slova.

Mezi žánry vedly detektivky a thrillery (26 procent), následované obecnou beletrií (22 procent) a tituly pro děti a mládež (19 procent). Prodejně nejúspěšnějším titulem byl Počátek Dana Browna v interpretaci Martina Slámy (Tympanum) s prodejem téměř 6000 kopií. Třemi nejsilnějšími vydavateli audioknih a mluveného slova byly firmy Tympanum (20,41 procenta), OneHotBook (20,05 procenta) a Supraphon (19,16 procenta). Absolutním vítězem ceny Audiokniha roku 2018 se stal historický román s hororovými prvky Terror od amerického spisovatele Dana Simmonse.