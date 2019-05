Korn píseň Yvetta jeden čas nemusel, dnes ji však akceptuje

Praha - Píseň Yvetta všestranný umělec Jiří Korn na začátku své sólové pěvecké kariéry považoval takřka za prokletí. Dnes si však uvědomuje, že mu skladba Karla Svobody, ke které napsal text Zdeněk Rytíř, v roce 1972 otevřela dveře k dalším uměleckým činnostem. Díky ní se například etabloval na scéně v tehdejší Německé demokratické republice. Korn to řekl v rozhovoru s ČTK.

"Hráli jsme ji tak často, že jsem ji tenkrát už nemusel. Ale uběhla léta a dnes ji akceptuju. Není tak špatná, má výtečně napsané aranžmá a hezký Rytířův text. A otevřela moji sólovou kariéru," uvedl Korn.

Zatímco jeho pěveckou dráhu odstartovala Yvetta, ve filmu se poprvé výrazně uplatnil v hlavní roli v pohádce Honza málem králem z roku 1977. Na film režiséra Bořivoje Zemana, v němž zpívá píseň Svítí, svítí slunce nad hlavou a vaří "sekyrkovou polévku" vzpomíná Korn rád, přestože ho mrzelo, že jeho postavu daboval Michal Pavlata. "Nemohl jsem s tím nic dělat, režisér měl představu jiného hlasu. Ale pohádka se líbila, funguje dodnes a pro moji kariéru to byla příjemná zkušenost," konstatoval.

Na začátku Kornovy muzikálové dráhy byli Bídníci, jejichž premiéra s českým libretem Zdeňka Borovce se uskutečnila v Praze v roce 1992. Korn v něm ztvárnil roli chamtivého hostinského Thenardiéra. "Byla to úžasná záležitost, moc mě to bavilo. Významným muzikálem pak pro mě byl Dracula, kterého jsme hráli tři roky v kuse. Dnes některé muzikály pořádně nevydrží ani sezónu a hrají se sporadicky. Herec pak musí neustále oprašovat text a to mi nevyhovuje. Nemůžu si s tím hrát a nemám jistotu, kterou bych chtěl mít," sdělil Korn, který se objevil mimo jiné v muzikálech Golem, Miss Saigon, Touha, Mauglí nebo The Addams Family.

Pamětníci Kornových hudebních začátků ho více než jako zpěváka pamatují v roli baskytaristy v kapelách Rebels nebo Olympic. Jeho hra je na přelomu 60. a 70. let slyšet na albech Šípková Růženka a Olympic 4. K baskytaře se vrátil v roce 1999, kdy natočil album Rebels v triu s kytaristou Zdeňkem Juračkou a bubeníkem Karlem "Kášou" Jahnem. "Už na baskytaru nehraju. Oba kluci již jsou na pravdě boží . Naše deska nebyla špatná ani zázračná, ale nikoho moc nezajímala," podotkl Korn.

Umělec, který moderním přístupem k hudbě, tanci i módě ovlivnil několik generací, 17. května oslaví 70. narozeniny. Žádné velké oslavy při té příležitosti nechystá. "Čím je člověk starší, tím méně ho baví nějaké slavení, vyhýbám se tomu. Letos odjedu na chatu, tam se schovám a budu se připravovat na koncert v O2 areně," uvedl. V největší pražské hale 25. září Korn na koncertě nazvaném 70x Dík zazpívá v režii bratrů Cabanů své největší hity. Repertoár mu pomáhá sestavit kapelník Jiří Škorpík, který s ním také působí v populárním souboru 4TET.

Korn na koncert v O2 areně v současné době vybírá písně a pracuje také na fyzické kondici. "Samozřejmě chodím cvičit a trénuju step, ale přece jenom té energie už není tolik. Chodím na golf, který mě děsně baví, není tak akční a dá se hrát do pozdního věku," sdělil.

Stále aktivní Korn se však nesoustředí pouze na narozeninový koncert. V létě začne zkoušet roli doktora v inscenaci Dánská dívka, která by měla mít premiéru v listopadu v Divadle Na Fidlovačce. Vychází z filmu natočeného podle knižní předlohy Davida Ebershoffa. "Byl to film, který mě zarazil do křesla. Bylo to velmi silné. Mělo by se zkoušet přes léto a vzhledem k listopadové premiéře budu mít honičku," uvědomuje si Korn.