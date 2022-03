Koridory bylo evakuováno na 140.000 civilistů, v Mariupolu zabito 2187 obyvatel

Kyjev - Z ukrajinských konfliktních zón bylo dosud evakuováno více než 140.000 civilistů. V ukrajinské televizi to dnes oznámila vicepremiérka Iryna Vereščuková. Do obléhaného Mariupolu na jihovýchodě země se však humanitární konvoj podle ní nedostal ani dnes. Neumožnilo to podle ní ruské ostřelování. Podle městské rady bylo v Mariupolu od začátku ruské invaze zabito 2187 místních obyvatel.

"Kolona zůstala v Berďansku a zítra se opět pokusí dostat do Mariupolu," uvedla Vereščuková. Berďansk okupuje ruská armáda. Během dneška se podle vicepremiérky povedlo evakuovat několik tisíc lidí z měst v Kyjevské oblasti a zhruba 5000 civilistů v Luhanské oblasti na východě země.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dříve uvedl, že z dějišť bojů bylo evakuováno téměř 125.000 civilistů. "Hlavním úkolem je dnes Mariupol. Náš konvoj s humanitární pomocí je dvě hodiny od Mariupolu. Jen 80 kilometrů," řekl dříve prezident. V přístavním městě Mariupol podle agentury Reuters uvázlo více než 400.000 lidí.

Mariupolská městská rada dnes uvedla, že od začátku ruské invaze na Ukrajinu 24. února bylo ve městě zabito 2187 jeho obyvatel. "Za 24 hodin se tu odehrálo nejméně 22 bombardování civilních částí města. Na Mariupol už bylo svrženo přes 100 bomb," uvedlo město v dnešním prohlášení.

Rada dále informovala, že městu dochází poslední zásoby potravin a vody, přičemž ruské síly, které město drží pod blokádou, stále ostřelují nevojenské cíle. "Lidé jsou 12 dní ve složité situaci. Ve městě nefunguje elektřina, voda nebo topení. Téměř neexistuje komunikace přes mobilní telefony. Poslední zásoby jídla a pití dochází," uvedla rada.

"Děláme vše pro to, abychom se ubránili okupantům, kteří blokují dokonce pravoslavné kněží doprovázející tuto pomoc, potraviny, vodu a léky. Je tam 100 tun nejnutnějších věcí, které Ukrajina poslala svým občanům," řekl Zelenskyj ke konvoji s humanitární pomocí.

Podle údajů z Kyjeva bylo dnes v plánu 14 koridorů pro evakuace civilistů z ukrajinských měst sužovaných boji. Součástí humanitárního konvoje do Mariupolu jsou podle vicepremiérky Vereščukové i prázdné autobusy, které mají na zpáteční cestě odvézt obyvatele silně poničeného města do Záporoží. Dosud ztroskotaly všechny pokusy zřídit únikový koridor pro Mariupol, z čehož se navzájem obviňují obě strany.

Ukrajinský prezident Zelenskyj dnes rovněž řekl, že Rusko během 18 dní konfliktu přišlo o tisíce vojenských vozidel, 74 letounů a 86 vrtulníků. Tvrzení se však nedá nezávisle ověřit.