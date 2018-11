Praha - Způsob volby poslanců a prezidenta se pro Čechy v cizině nezmění. Opoziční návrh na zavedení korespondenční volby Sněmovna vrátila jeho tvůrcům k přepracování, což je mírnější forma odmítnutí. Rozhodla o tom dnes hlasy ANO, ČSSD, KSČM, SPD i části poslanců ODS.

Oponenti na návrhu, který iniciovala TOP 09, kritizovali v souladu s vládními výtkami nepřipravenost. Kabinetu vadilo mimo jiné to, že by navrhované hlasování poštou mohlo vyhlášení výsledků voleb zpozdit a zatížilo by volební komise na zastupitelských úřadech, jimž by Češi v zahraničí své vyplněné hlasovací lístky posílali.

Komunisté ústy Jiřího Valenty požadovali zamítnutí předlohy kvůli tomu, že nerespektuje ústavní zásadu tajnosti hlasování. Podle předsedy poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska bylo skutečným důvodem to, že KSČM od krajanů příliš hlasů nedostává. Místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová namítala, že možnost hlasovat poštou má zavedenu 24 zemí EU včetně Británie, stejně jako USA, Kanada a Austrálie.

Důvodem je především rozlehlost těchto zemí a s tím související nutnost překonat na cestě za volební urnou na zastupitelských úřadech velké vzdálenosti. Na to poukazují nejen čeští krajané, ale také čeští vědci působící v cizině. Změnu by ovšem mohli využít i další Češi, kteří jsou v zahraničí kvůli práci či studiu. Nyní se musejí předem nechat zapsat na zastupitelském úřadu do seznamu voličů, nebo si z domovské obce nechat poslat voličský průkaz a při hlasování jej ve volební místnosti odevzdat.

O největší rozruch se postaral poslanec ODS Václav Klaus svým prohlášením, že hlasovat by měli pouze Češi, kteří žijí v Česku, a že nemá právo hlasovat ani jeho teta žijící v Austrálii, přestože je česká občanka. "Že Klausovic teta už 20 let žije na jiném kontinentu než Václav Klaus, zajisté ví, proč," poznamenal k tomu Kalousek. Dodal, že volební právo jí zajišťuje ústava a názor jejího synovce na tom nic nezmění.

Češi v cizině by si podle předlohy museli o korespondenční hlasování požádat. Dostali by od úřadu volební lístky a obálku a také doručovací obálku s identifikačním lístkem s údaji o příslušném voliči. Ten by vybraný hlasovací lístek vložil do úřední obálky, kterou by pak vsunul do doručovací obálky s identifikačním lístkem. Na něm by podle novely stvrdil podpisem, že hlasoval osobně. Volební komise na zastupitelském úřadu by pak v den voleb přidala poštou zaslané hlasy mezi ostatní.

Navrhovatelé, k nimž patří také zástupci KDU-ČSL, STAN, ODS a Pirátů, odhadují, že hlasování poštou by mohlo zvýšit náklady na volby o zhruba dva miliony korun. Vycházejí z předpokladu, že počet hlasujících by se mohl zvýšit o polovinu v porovnání s posledními volbami do Sněmovny, kdy v cizině hlasovalo zhruba 10.000 Čechů.