Kořenář vystřídal Vejmelku v brance Arizony, Šustr a Hronek asistovali

New York - Hokejový gólman Josef Kořenář vystřídal v NHL v desáté minutě v brance Arizony Karla Vejmelku za stavu 0:3 a inkasoval dvakrát při prohře 0:5 s Anaheimem. V dresu vítězů si připsal asistenci u úvodního gólu obránce Andrej Šustr. Z českých hráčů bodoval v pátečním programu ještě Filip Hronek, který přihrávkou nezabránil porážce Detroitu 2:5 s Ottawou.

Vejmelka, který zastavil šest střel, přepustil své místo Kořenářovi podruhé z posledních tří startů. "Chtěl jsem střídáním gólmanů udělat nějakou změnu," vysvětlil trenér Arizony Andre Tourigny. "Utkání rozhodl začátek. Kdybychom dali z našich šancí gól, zápas by se vyvíjel jinak. Oni na rozdíl od nás využili své příležitosti a se třetím gólem se nedalo nic dělat," doplnil.

Poprvé Vejmelku překonal Isac Lundeström střelou pod vyrážečku z rychlého protiútoku, který založil Šustr. Český obránce, jehož získal Anaheim na začátku března z listiny volných hráčů, bodoval v novém působišti poprvé a podruhé v sezoně, kterou začal v Tampě Bay. Šustr si oba body (1+1) připsal právě proti Coyotes.

Vejmelka neměl čisté svědomí u druhého gólu: střelu Geralda Mayhewa zpoza pravého kruhu dobře viděl, ale puk mu škrtl o lapačku a zapadl do branky. U třetí trefy se nestačil přemístit proti fintě Trevore Zegrase. Útočník Anaheimu nabral za brankou puk na čepel a rychlým manévrem jej poslal u pravé tyčky do sítě.

"Všiml jsem si, že je na to prostor, tak jsem si řekl, že to zkusím a zvládl jsem to," řekl autor gólu, který stejné zakončení provedl podruhé v sezoně. Paradoxně mu akci ztížil spoluhráč Sonny Milano, jenž stál u tyčky, a Zegras tak musel protáhnout oblouk, aby se mu vyhnul. "To bylo vtipné. Myslím si, že mě dokonce ani neviděl."

Vejmelka poté přenechal své místo Kořenářovi, který chytil 26 střel a inkasoval jen z hole Cama Fowlera a Lundeströma. Anaheim tak rázným způsobem ukončil sérii jedenácti proher, gólman Anthony Stolarz potřeboval 22 zákroků k třetí nule v sezoně.

Oba góly Detroitu vstřelil Lucas Raymond, jenž upravil skóre na 1:1 a v 54. minutě na 2:4. Ve druhém případě těžil z přehledu Hronka, který v levém kruhu naznačil střelu a poté mu přihrál před prázdnou branku. Poslední slovo měl Mathieu Joseph a při power play domácích zkompletoval hattrick střelou z vlastní modré čáry.

"Ráno jsem z této pozice šestkrát sedmkrát minul prázdnou branku, takže jsem si nebyl moc jistý," řekl Joseph. Všechny tři branky dal v poslední třetině a zpříjemnil tak debut v NHL brankáři Madsi Sogaardovi. "Snažil jsem se během zápasu nemyslet na to, že chytám v NHL. Je to těžké, ale v průběhu první komerční přestávky jsem si řekl, že je to jen hokej a to mi pomohlo," uvedl jednadvacetiletý dánský gólman Sogaard poté, co kryl 27 z 29 střel.

Tampa Bay s Ondřejem Palátem a Janem Ruttou v sestavě porazila Chicago 5:2. Výhru obhájce Stanleyova poháru řídila jeho třetí lajna Ross Colton (2+1), Nicholas Paul (0+3), Brandon Hagel (1+0), která zlomila třemi góly stav 2:2. V dresu hostí zaznamenal Dominik Kubalík i přes prohru jeden kladný bod.

Semjon Varlamov zneškodnil na ledě New York Rangers všech 27 střel a dovedl Islanders v městském derby k výhře 3:0. Ruský gólman neinkasoval v Madison Square Garden počtvrté v řadě a je prvním brankářem v historii NHL od roku 1926, který udržel ve čtyřech venkovních zápasech za sebou proti stejnému soupeři čisté konto.

Connor McDavid zajistil Edmontonu druhým gólem zápasu výhru 6:5 v prodloužení nad St. Louis. Oilers vedli i díky dvěma trefám Zacha Hymana po první třetině už 4:1. Blues se naopak vrátili do hry s přispěním dvou zásahů Pavla Bučněviče.

Tabulky NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Florida 67 46 6 15 275:195 98 2. Tampa Bay 67 43 6 18 224:187 92 3. Toronto 67 43 5 19 252:204 91 4. Boston 67 42 5 20 212:181 89 5. Buffalo 69 25 11 33 190:243 61 6. Detroit 68 26 9 33 195:263 61 7. Ottawa 67 24 6 37 176:219 54 8. Montreal 68 18 11 39 173:258 47

Metropolitní divize:

1. Carolina 68 45 8 15 229:161 98 2. NY Rangers 69 44 5 20 211:181 93 3. Pittsburgh 69 41 10 18 231:185 92 4. Washington 68 37 10 21 225:197 84 5. NY Islanders 67 31 9 27 186:183 71 6. Columbus 68 32 5 31 221:255 69 7. New Jersey 67 24 5 38 204:247 53 8. Philadelphia 67 21 11 35 172:237 53

Západní konference,

Centrální divize:

1. Colorado 68 48 6 14 259:187 102 2. Minnesota 66 41 5 20 244:207 87 3. St. Louis 67 37 10 20 239:197 84 4. Nashville 68 39 4 25 224:199 82 5. Dallas 66 38 3 25 195:196 79 6. Winnipeg 69 33 10 26 215:216 76 7. Chicago 69 24 10 35 186:244 58 8. Arizona 68 21 5 42 173:247 47

Pacifická divize:

1. Calgary 67 40 9 18 234:165 89 2. Los Angeles 70 37 10 23 202:200 84 3. Edmonton 69 39 5 25 243:224 83 4. Vegas 70 38 4 28 224:208 80 5. Vancouver 69 32 9 28 196:199 73 6. Anaheim 70 28 12 30 198:224 68 7. San Jose 67 29 8 30 177:213 66 8. Seattle 68 21 6 41 178:241 48

Statistika pátečních zápasů NHL:

Buffalo - Nashville 4:3 (3:3, 1:0, 0:0)

Branky: 7. a 14. Tage Thompson, 3. Krebs, 35. Olofsson - 5. F. Forsberg, 18. McCarron, 20. Lauzon. Střely na branku: 35:25. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Tage Thompson, 2. Tuch, 3. Krebs (všichni Buffalo).

Tampa Bay - Chicago 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)

Branky: 27. a 33. Colton, 7. Stamkos, 11. Point, 60. Hagel - 13. De Haan, 18. DeBrincat. Střely na branku: 43:23. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Paul, 2. Colton, 3. Kučerov (všichni Tampa Bay).

NY Rangergs - NY Islanders 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky: 3. Cizikas, 25. Martin, 43. Barzal. Střely na branku: 27:18. Diváci: 17.325. Hvězdy zápasu: 1. Barzal, 2. Varlamov, 3. Cizikas (všichni NY Islanders).

Detroit - Ottawa 2:5 (0:1, 1:0, 1:4)

Branky: 23. a 54. Raymond (na druhou Hronek) - 44., 54. a 57. Joseph, 6. Watson, 43. Norris. Střely na branku: 29:32. Diváci: 17.563. Hvězdy zápasu: 1. Soogard, 2. Joseph (oba Ottawa), 3. Raymond (Detroit).

Edmonton - St. Louis 6:5 v prodl. (4:1, 1:2, 0:2 - 1:0)

Branky: 2. a 5. Hyman, 14. a 62. McDavid, 11. E. Kane, 38. Nurse - 5. a 43. Bučněvič, 22. Thomas, 36. B. Schenn, 49. Barbašev. Střely na branku: 40:36. Diváci: 16.310. Hvězdy zápasu: 1. E. Kane, 2. McDavid, 3. Hyman (všichni Edmonton).

Seattle - Vegas 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)

Branky: 51. Wennberg, 59. Lind - 11. a 22. Eichel, 28. Theodore, 58. Marchessault, 60. W. Karlsson. Střely na branku: 28:26. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. L. Thompson (Vegas), 2. McCann (Seattle), 3. Eichel (Vegas).

Arizona - Anaheim 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)

Branky: 4. a 48. Lundeström (na první Šustr), 8. Mayhew, 10. Zegras, 26. Fowler. Střely na branku: 22:37. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu 9:42 minuty, inkasoval tři góly z devíti střel a úspěšnost zásahů měl 66,67 procenta. Josef Kořenář odchytal za Arizonu 50:18 minuty, inkasoval dvě branky z 28 střel a úspěšnost zásahů měl 92,9 procenta. Diváci: 13.587. Hvězdy zápasu: 1. Zegras, 2. Lundeström, 3. Stolarz (všichni Anaheim).

Kanadské bodování NHL: 1. McDavid (Edmonton) 68 102 (39+63) 2. Draisaitl (Edmonton) 69 99 (49+50) 3. Huberdeau (Florida) 67 94 (23+71) 4. J. Gaudreau (Calgary) 67 91 (31+60) 5. Matthews (Toronto) 62 87 (50+37) 6. Kaprizov (Minnesota) 65 83 (38+45) 7. M. Tkachuk (Calgary) 67 83 (32+51) 8. Kadri (Colorado) 65 83 (26+57) 9. Connor (Winnipeg) 67 82 (41+41) 10. J.T. Miller (Vancouver) 67 81 (28+53) 19. Pastrňák (Boston) 67 71 (38+33) 53. Hertl (San Jose) 67 57 (26+31) 90. Voráček (Columbus) 65 49 (5+44) 165. Palát (Tampa Bay) 62 36 (15+21) 175. Nečas (Carolina) 64 35 (13+22) 198. Hronek (Detroit) 64 33 (5+28) Střelci: 1. Matthews (Toronto) 50 branek, 2. Draisaitl (Edmonton) 49, 3. Kreider (NY Rangers) 46, 4. Ovečkin (Washington) 42, 5. Connor (Winnipeg) 41, 6. McDavid (Edmonton), DeBrincat (Chicago) oba 39, 8. Pastrňák (Boston), F. Forsberg (Nashville), Kaprizov (Minnesota) všichni 38, ...39. Hertl (San Jose) 26.