Korejští fotbalisté porazili Portugalsko 2:1 a postupují, končí Uruguay a Ghana

Korejci porazili Portugalsko 2:1, postupový gól dali v nastavení

Korejští fotbalisté porazili Portugalsko 2:1. Ricardo Horta při debutu na mistrovství světa potřeboval jen pět minut na vedoucí gól Portugalců. O vyrovnání se postaral po rohovém kopu Kim Jong-kwon a druhý gól přidal střídající Hwang Hi-čchan.

Mistři Evropy z roku 2016 se jako vítěz skupiny H s velkou pravděpodobností vyhnou Brazílii a narazí na jednoho z trojice Švýcarsko, Srbsko, Kamerun. O tom rozhodnou večerní zápasy. Korejci se pravděpodobně utkají s Brazílií.

Korea udělala tři změny v sestavě. Na její lavičce kvůli červené kartě obdržené bezprostředně po skončení utkání s Ghanou chyběl trenér Paulo Bento. Jen z tribuny tak mohl sledovat utkání proti týmu své země, který vedl na mistrovství světa před osmi lety.

Jeho asistent Sergio Costa ho zastoupil i před novináři. "Zasloužili jsme si to. Ve třech zápasech jsme toho udělali víc než dost. Zůstáváme a kdo bude další? Možná Brazílie?" přemýšlel už o příštím soupeři.

Portugalci nastoupili už s jistotou postupu a trenér Fernando Santos nasadil do základu šest nových hráčů, Volno dostal mimo jiné Bruno Fernandes, který si v předchozích zápasech připsal dva góly a dvě asistence. Zranění Nuno Mendes a Pereira si už na turnaji nezahrají. Jen Ronaldo v honbě za nejrůznějšími rekordy nemohl chybět, přestože kvůli lehčím šrámům vynechal trénink.

A dva nováčci neztráceli čas. Už v páté minutě utekl po pravém křídle obránce Dalot, před brankou našel zpětnou přihrávkou Hortu a ten nezaváhal.

Na druhé straně po nakrátko zahraném rohovém kopu dopravil míč do sítě Kim Čin-su, ale radost mu pokazil zvednutý praporek signalizující ofsajd. Portugalci se ale nepoučili a po dalším rohu už regulérně inkasovali. Zblízka dorazil míč do sítě obránce Kim Jong-kwon.

Po půlhodině hry se poprvé připomněl Ronaldo, ale korejského gólmana nepřekonal a navíc byl v ofsajdu. Tři minuty před přestávkou se vrhl rybičkou po vyraženém míči, ale jeho hlavička mířila vedle.

Po 65 minutách nastoupili tři hráči z portugalské lavičky a Ronaldo si šel konečně odpočinout. Vyrovnat portugalský střelecký rekord Eusébia v podobě devíti branek na mistrovství světa se mu zatím nepodařilo, ale bude mít ještě další možnost dohnat legendu, která všechny góly vstřelila během jediného šampionátu v roce 1966.

Portugalci se nehnali za výhrou za každou cenu, ale ani jejich soupeř dlouho neměl sílu změnit rovnováhu. Při vítězství Uruguaye v souběžně hraném utkání s Ghanou 2:0 by přitom Korejce posunulo dál i nejtěsnější vítězství.

A v první minutě nastavení se dočkali. Son Hung-min sprintoval s míčem z vlastní poloviny, vyhnul se třem protihráčům a z jeho přihrávky Hwang Hi-čchan vstřelil vítězný gól. Pak už stačilo jen počkat šest minut, než skončí zápas Uruguay - Ghana, a Korejci mohli začít slavit. Do osmifinále postoupili poprvé od roku 2010.

Portugalský kouč Fernando Santos neskrýval zklamání. "Jsme hodně naštvaní. Jsme sice první, ale chtěli jsme dnes vyhrát a natankovat sebevědomí. Může to být pro nás budíček. Myslím, že i Brazílie si přeje, abychom se utkali později," řekl po prohraném zápase.

Uruguay porazila Ghanu, oba týmy ale končí ve skupině

Uruguayští fotbalisté porazili Ghanu 2:0, ale po nečekané výhře Koreje v zápase s Portugalskem pro ně turnaj stejně jako pro africký tým skončil. Jihoameričané na šampionátu poprvé skórovali, obě branky vstřelil záložník Flamenga Giorgian de Arrascaeta po akcích Luise Suáreze.

Ghanští fotbalisté podruhé končí na mistrovství světa po zápase s Uruguayí. Jihoamerický tým je vyřadil ve čtvrtfinále MS v Jižní Africe v roce 2010 po penaltovém rozstřelu poté, co v posledních sekundách prodloužení neproměnil pokutový kop Asamoah Gyan.

Penaltu Ghaňané nezužitkovali ani tentokrát. Za bezbrankového stavu brankář Sergio Rochet fauloval ve vápně Mohammeda Kuduse, ale pokus kapitána Andre Ayewa gólman Uruguaye zlikvidoval. De Arrascaeta pak skóroval ve 26. a 32. minutě, na postup to ale nestačilo.

Mistři světa z let 1930 a 1950 skončili se čtyřmi body na třetím místě, o postup přišli kvůli menšímu počtu vstřelených branek. Ghana se třemi body skončila poslední.

Ghana měla jedinečnou příležitost jít do vedení ve 21. minutě, kdy po zásahu videorozhodčího zahrával Andre Ayew pokutový kop. Jeho střelu z pomalého náběhu ale bezpečně chytil Rochet. "Na světě není člověk, který by neminul penaltu. Je to škoda," litoval trenér Ghany Otto Addo.

O pět minut později se dostal k šanci Suárez, který zachoval klid a zaseknutím míče si ve vápně vytvořil výbornou pozici pro střelu. Jeho pokus brankář Ati-Zigi pouze vyrazil a dobíhající De Arrascaeta z bezprostřední blízkosti dorazil míč hlavou do prázdné brány.

Za šest minut brankář Ghany kapituloval znovu. Suárez lobem posunul míč na De Arrascaetu a ten střelou z voleje přidal druhou branku. Ve 34. minutě musel vinou zranění střídat Bentancur, který na mistrovství světa přijel ve výborné formě.

Ve druhém dějství se do šance dostal Núňez, ale útočníka Liverpoolu srazil v pokutovém území Amartey. Německý rozhodčí Siebert ale pokutový kop překvapivě nenařídil ani po zhlédnutí videa.

V závěru utkání se fotbalisté na hřišti dozvěděli o výsledku souběžně hraného zápasu Portugalska s Koreou a oba týmy se zaměřily na útočnou hru. Ve třetí minutě nastavení ve vápně afrického týmu upadl po souboji Cavani, ale rozhodčí penaltu opět neodpískal. "Jsme kvůli tomu trochu naštvaní, ale tak to prostě je," řekl De Arrascaeta.

Šance na obou stranách zůstaly nevyužity, jednu z posledních příležitostí měl Coates, uruguayský stoper ale po přihrávce Cavaniho netrefil branku.

Uruguay udržela v posledních sedmi zápasech ve skupině MS čisté konto, nedostatečná střelecká produktivita ale jihoamerický tým stála postup. "Dali jsme do toho všechno. S výkonem svého týmu jsem spokojený. Samozřejmě jsme chtěli vstřelit třetí gól. Měli jsme k tomu mnoho příležitostí, jen v posledních minutách pět. Většinu zápasu jsme postupovali, ale nakonec to nestačilo. Je to škoda," litoval kouč Diego Alonso.

Ghana vypadla přesto, že před závěrečným kolem měla z tria adeptů nejlepší výchozí pozici. Trenér Addo konstatoval v pozápasovém rozhovoru, že jeho svěřencům chyběly zkušenosti. "Udělali jsme několik chyb v obraně. Uruguayští fotbalisté měli chladnou hlavu a využili to. To nás vyvedlo z míry," řekl kouč Afričanů. "Samozřejmě to bolí. Ale všechny velké výkony vznikají také z velkých porážek. Hráči se poučí a příště si povedou lépe," dodal.

MS ve fotbale v Kataru - skupina H:

Korea - Portugalsko 2:1 (1:1)

Branky: 27. Kim Jong-kwon, 90.+1 Hwang Hi-čchan - 5. Horta. Rozhodčí: Tello - Brailovsky, Chade (všichni Arg.) - Gallo (video, Kol.). ŽK: I Kang-in, Hwang Hi-čchan (oba Korea). Diváci: 44.097.

Korea: Kim Sung-kju - Kim Mun-hwan, Kwon Kjong-won, Kim Jong-kwon (81. Son Čon-ho), Kim Čin-su - Hwang In-pom, Čong U-jong I, I Kang-in (81. Hwang I-čo) - I Če-song (66. Hwang Hi-čchan), Son Hung-min - Čo Ku-song (90.+3 Čo Jo-min). Trenér: Sergio Costa.

Portugalsko: Costa - Dalot, António Silva, Pepe, Cancelo - Nunes (65. Leao), Neves (65. Palinha), Mário (82. Carvalho) - Vitinha (82. B. Silva), Ronaldo (65. André Silva), Horta. Trenér: Santos.

Ghana - Uruguay 0:2 (0:2)

Branky: 26. a 32. De Arrascaeta. Rozhodčí: Siebert - Seidel, Foltyn - Dankert (video, všichni Něm.). ŽK: Sulemana, Seidu - Núňez, Suárez, Coates, Giménez, Cavani. Diváci: 43.443.

Ghana: Ati-Zigi - Seidu, Amartey, Salisu, Baba - Partey, Samed (72. Kyereh) - Kudus (90.+8 Fatawu), A. Ayew (46. Bukari), J. Ayew (46. Sulemana) - Williams (72. Semenyo). Trenér: Addo.

Uruguay: Rochet - Varela, Giménez, Coates, Olivera - De Arrascaeta (80. Gómez), Bentancur (34. Vecino), Valverde - Pellistri (66. De la Cruz), Suárez (66. Cavani), Núňez (80. Canobbio). Trenér: Alonso.

Konečná tabulka: