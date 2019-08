Korejský výrobce pneumatik Nexen Tire otevřel továrnu v Žatci

Žatec (Lounsko) - Korejský výrobce pneumatik Nexen Tire otevřel dnes v průmyslové zóně Triangle u Žatce svou první továrnu v Evropě s 800 lidmi. Postupně investuje až 22 miliard korun, po dokončení investice bude zaměstnávat 1300 lidí. Součástí areálu je vývojové technologické centrum.

Do konce tohoto roku plánuje firma, která má od České republiky přislíbenou investiční pobídku, vyvézt až tři miliony pneumatik. Výrobní kapacita po dokončení stavby podniku u Žatce bude 11 milionů pneumatik ročně.

Česká republika má pro Nexen strategickou polohu. "Uvědomujeme si, jak je důležité být co nejblíže našim zákazníkům a pomáhat jim plnit jejich obchodní požadavky a potřeby. Vytvořili jsme proto základnu, díky které můžeme reagovat na poptávku klientů ještě promptněji a pružněji," uvedl výkonný ředitel Travis Kang. Největší odběratele má žatecký závod v Německu, Francii či Velké Británii.

O investici Nexenu v ČR se začalo uvažovat v roce 2013. Výstavba první etapy skončila se značným zpožděním. "Stavba se oproti plánům z různých důvodů značně zpozdila, což se, věříme, už nebude opakovat při práci na druhé etapě," uvedl Kang. Příprava dokumentů pro rozšíření závodu už začala, po dokončení areál zabere 65 hektarů. "Jediné, co nám působí obavy, je, že je v ČR poměrně nízká nezaměstnanost, což nám může dělat problémy ve snaze získat ty nejlepší pracovníky," uvedl Kang.

Do konce letošního roku by ve firmě mohlo pracovat 850 až 900 lidí. Většina pracovníků pochází z Ústeckého kraje. V roce 2016 se společnost zavázala investovat 22,8 miliardy korun a vytvořit 1380 míst, na základě toho získala rozhodnutí o příslibu investiční pobídky. Plná výše přislíbené investiční pobídky je 3,6 miliardy korun. Aby ji firma mohla čerpat, musí celý investiční záměr realizovat do sedmi let od data vydání rozhodnutí, tedy do roku 2023.

Náměstek ministra průmyslu Petr Očko uvedl, že si Česká republika váží toho, že Nexen přináší do regionu moderní technologie. "Jsme rádi, že součástí závodu je technologické centrum, které bude zaměřeno na testování nových technologií. V tomto ohledu rádi pomůžeme v rozvoji dalších aktivit," uvedl Očko.

Pro Žatec znamená umístění třetího největšího investičního projektu v ČR právě do zóny Triangle nejen pracovní příležitosti, ale i investiční. "Zaměstnanci pocházejí z širokého regionu, ale v rámci první etapy výstavby mnoho podniků odtud získalo významné zakázky. Tím, že bude následovat druhá etapa, prosperovat z toho nadále mohou místní společnosti. Celkově je firma hodně zaměřená na nové technologie, domluvená je už spolupráce se zdejšími školami. Nexen je navíc tak významným partnerem, že motivuje i ostatní firmy," řekla ČTK starostka Žatce a senátorka Zdeňka Hamousová (ANO). Nexen má v plánu založit ekologický fond, z něhož bude podporovat enviromentálnní projekty.