Korejská KHNP se chce vejít do ceny výstavby Dukovan, se kterou počítá vláda

Praha - Jihokorejská KHNP (Korea Hydro&Nuclear Power) je podle svého vyjádření schopna se vejít do ceny výstavby nového jaderného bloku v Dukovanech, se kterou počítá česká vláda. Ta již dříve oznámila očekávanou hodnotu zakázky okolo 160 miliard korun v cenách roku 2020. Zároveň chce uvést elektrárnu do provozu do roku 2036, v případě urychlení schvalovacího procesu i dříve. Na dnešním setkání s novináři v Praze to uvedl prezident KHNP Čong Če-hun.

"S nějakou cenou počítá česká vláda a myslím že jsme schopni se do této ceny vejít," řekl Čong. "Předložíme návrh za rozumnou cenu s velice příznivou dobou výstavby," dodal. KHNP, která je jedním ze tří uchazečů v nedávno vypsaném tendru, by se podle svého šéfa zároveň mohla v případě zájmu Česka podílet i na financování stavby. Zároveň má vytipovaných zhruba 160 tuzemských dodavatelů, se kterými by mohla spolupracovat.

Dalšími zájemci o stavbu nového bloku jsou francouzská EDF a severoamerický Westinghouse.

KHNP chce pro Dukovany nabídnout zmenšenou verzi svého reaktoru APR1400. O její certifikaci požádala loni v únoru a s jejím ukončením počítá do konce letošního roku. Certifikaci uděluje Evropská jaderná asociace. Vedle úspěšného zvládnutí schvalovacího procesu bude pro uvedení nového bloku do provozu důležité i zajištění dostatku kvalifikovaných pracovníků, uvedl prezident KHNP.

Společnost podle Čonga v současnosti neuvažuje, že by nabídku podávala s někým v konsorciu, i když úplně nevyloučil následnou spolupráci mezi uchazeči. Preferovat bude podle něj společnost spolupráci s českými firmami.

V souvislostí s ruskou agresí na Ukrajině je podle prezidenta KHNP potřeba poohlížet se po některých dílech, které dodávají ruské firmy, u jiných dodavatelů mimo Ruskou federaci. Konflikt na Ukrajině zároveň podle něj změní celou evropskou energetickou politiku a otevře otázku nahrazování uhelných elektráren menšími jadernými elektrárnami v kombinaci s obnovitelnými zdroji.

Energetická společnost ČEZ zahájila tendr na stavbu nového jaderného bloku Dukovan minulý týden. Vyhodnocení tendru by mělo být uzavřeno do konce roku 2024. Začít stavět se má v roce 2029, zkušební provoz by měl být spuštěn v roce 2036. Tendru se nemohou zúčastnit firmy ze zemí, které by mohly být pro Česko bezpečnostním rizikem, což je například Rusko a Čína.