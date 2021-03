Korda porazil v Miami poprvé tenistu z Top 10

Miami - Americký tenista Sebastian Korda porazil v osmifinále turnaje v Miami 6:3, 4:6, 7:5 světovou devítku Diega Schwartzmana z Argentiny a zaznamenal největší úspěch kariéry. Dvacetiletý syn bývalého českého daviscupového reprezentanta Petra Kordy po prvním vítězství nad hráčem z Top 10 žebříčku postoupil poprvé do čtvrtfinále turnaje kategorie Masters.

Korda je na ATP Tour mezi posledními osmi podruhé v kariéře a opět ve svém rodném státu Florida. V únoru došel až do finále v Delray Beach. "Miluju horko a miluju vlhkost. Čím větší horko a vlhko je, tím jsem šťastnější," potvrdil Korda, že mu podmínky na Floridě vyhovují.

Dalším soupeřem rodáka z Bradentonu bude světová osmička Andrej Rubljov z Ruska, jenž ve 4. kole zdolal 6:4, 6:4 Chorvata Marina Čiliče. Pokud Korda uspěje i ve čtvrtek, vyrovná nejlepší výsledek svého otce v Miami, jímž bylo semifinále v roce 1993.

"Ještě je přede mnou spousta let a práce. Snad jednou budu mít takové úspěchy jako můj táta," řekl syn bývalého druhého hráče světového žebříčku a vítěze Australian Open. "Je to skvělé, oba rodiče jsou tady. Měli dnes letět do Palm Springs na golf za mými sestrami, které mají první major sezony, ale snad zůstanou tady," dodal Korda. Jeho starší sestry Jessica a Nelly čeká od čtvrtka na druhém konci USA v kalifornském Rancho Mirage turnaj ANA Inspiration.

Ve čtvrtfinále v Miami nechybějí oba nejvýše nasazení hráči Daniil Medveděv z Ruska a Řek Stefanos Tsitsipas.

V ženské části turnaje už je známa první semifinálová dvojice, kterou tvoří světová jednička Ashleigh Bartyová z Austrálie a přemožitelka Petry Kvitové Elina Svitolinová z Ukrajiny.

Tenisový turnaj mužů a žen v Miami: Muži (dotace 4,299.205 dolarů): Dvouhra - 4. kolo: Tsitsipas (2-Řec.) - Sonego (24-It.) 6:2, 7:6 (7:2), Rubljov (4-Rus.) - Čilič (Chorv.) 6:4, 6:4, Korda (USA) - Schwartzman (5-Arg.) 6:3, 4:6, 7:5. Ženy (dotace 3,260.190 dolarů): Dvouhra - čtvrtfinále: Svitolinová (5-Ukr.) - Sevastovová (Lot.) 6:3, 6:2.