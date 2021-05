Kořanová chce mimořádnou schůzi k zákonům ke zpřísnění trestů za násilné činy

Praha - Poslankyně ANO Barbora Kořanová sehnala podpisy pro svolání mimořádné schůze Sněmovny k legislativě, která zpřísní tresty za násilné trestné činy a k ochraně obětí. ČTK to dnes sdělilo tiskové oddělení hnutí.

"Navrhnu změnu legislativy, která zpřísní tresty za násilné trestné činy a zároveň bude oběti těch zrůdností maximálně chránit. Pokud se něco takového stane, nesmí mít ženy, ale i děti strach celou situaci oznámit," uvedla poslankyně.

"Nejde ale jen o zákony. To, jak se teď k tomu my všichni postavíme, je naprosto zásadní pro vnímání odporného sexuálního násilí kdykoliv v budoucnu. Není možné celou věc jakkoliv zlehčovat, zpochybňovat výpovědi těch žen a podobně. To totiž vede jen k tomu, že další oběti si ty hrozné věci raději nechají pro sebe, a to se dít nesmí," dodala Kořanová.

Kořanová toto úterý, když vypukla kauza poslance TOP 09 Dominika Feriho, jehož několik žen obvinilo ze sexuálního násilí, na twitteru uvedla, že se jí jako ženy a matky dvanáctileté dcery kauza hluboce dotýká. "Jsem ráda, že se Dominik Feri rozhodl Poslaneckou sněmovnu opustit a již neusilovat o své zvolení na podzim letošního roku," napsala.

Feriho dnes předsednictvo TOP 09 vyzvalo, aby přerušil své členství ve straně minimálně do doby, než se vyšetří jeho údajné násilné skutky. Feri odmítá, že by se dopustil sexuálního násilí, omluvil se ale za "nevhodné" či "nepatřičné" chování.

Šéfka organizace proFem Jitka Poláková ve středu ČTK řekla, že v posledních letech roste počet lidí, kteří zažili sexuální násilí a obrátili se na společnost s žádostí o pomoc. Zatímco v roce 2018 žádalo podporu 54 osob, loni 113. Podle expertek není výjimečné, že oběti vyhledají pomoc až dlouhou dobu po činu. Organizace Konsent uvádí, že se ročně v Česku stane asi 12.000 znásilnění. Ohlásí se ale asi 600.