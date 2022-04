Koprodukční komedii Indián s Karlem Rodenem uvedou kina na podzim

Praha - Česko-slovensko-polskou komedii Indián, ve které ztvárnil hlavní roli arogantního workoholika Karel Roden, uvedou tuzemská kina letos na podzim. V dalších rolích se představí Marta Trzebiatowská, Juraj Kemka, Lukáš Latinák, Jaroslav Dušek, Štěpánka Fingerhutová, Ester Geislerová, Vladimír Černý, Anna Šišková nebo Jiří Dvořák. Režie se ujali Tomáš Svoboda a Vladimír Kriško. Za kameru se postavil David Ployhar, který byl nominovaný na Českého lva za film Fotograf. ČTK o tom za tvůrce informovala Jana Šafářová.

Příběh ze současnosti napsal režisér a scenárista Svoboda spolu se slovenským producentem Patriziem Gente. Popisuje hektický život finančníka, pro kterého jsou hlavním životním smyslem peníze. Při odletu z Nebrasky, kde uzavřel životní obchod, do něj shodou okolností vstoupí duch indiánského náčelníka, který vyznává naprosto jiné životní hodnoty a snaží se o nich přesvědčit i svého hostitele.

"Chtěli jsme natočit jinou komedii, hodnotnou a s humorem, který vychází ze situace přirozeně. Komedii, která nás přinutí se i zamyslet. A právě indiáni mají jasné zásady, pravidla a hodnoty už po staletí," vysvětlil autor námětu a spoluautor scénáře Gente.

Jednu z hlavních ženských rolí si zahrála Vica Kerekes, která si podle svých slov splnila herecký sen. "Moje postava finanční ředitelky je dost negativní. Partnerem ve filmu mi byl Martin Myšička, u kterého se mi líbí, jak nad postavou přemýšlel. Máme to podobně. Na place se soustředíme jen na film. A natáčet s Karlem Rodenem byl můj sen," sdělila.

Roden do role Ondřeje byl první režisérovou volbou. "Tím, že je ta komedie takhle hluboká, si myslím, že by hlavní roli měl hrát někdo, kdo je podobnou osobností s hloubavým přístupem ke světu. A to Karel Roden zosobňuje," podotkl Svoboda.

Titulní píseň k filmu s názvem Ty víš, že se chovám tak, jak se chovám nahrála a nazpívala slovenská skupina Horkýže Slíže. O filmovou hudbu do celého filmu se postaral hudební skladatel Jiří Hájek s kapelou.