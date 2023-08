Kopřivnický výrobce obrněnců Tatra Defence Vehicle zvýšil násobně tržby i zisk

Ilustrační foto - První den Dnů NATO a Dnů Vzdušných sil Armády ČR 16. září v Mošnově. Společnost Tatra Defence Vehicle (TDV) z holdingu Czechoslovak Group při této příležitosti poprvé představila samohybný minomet na podvozku Pandur II 8x8 CZ (na snímku). Vozidlo by se mohlo stát klíčovým prostředkem palebné podpory pro jednotky pozemních sil české armády.

Ilustrační foto - První den Dnů NATO a Dnů Vzdušných sil Armády ČR 16. září v Mošnově. Společnost Tatra Defence Vehicle (TDV) z holdingu Czechoslovak Group při této příležitosti poprvé představila samohybný minomet na podvozku Pandur II 8x8 CZ (na snímku). Vozidlo by se mohlo stát klíčovým prostředkem palebné podpory pro jednotky pozemních sil české armády. ČTK/Ožana Jaroslav

Kopřivnice (Novojičínsko) - Společnost Tatra Defence Vehicle (TDV), která se v Kopřivnici na Novojičínsku specializuje na výrobu, opravy a modernizaci vojenských vozidel, zečtyřnásobila své tržby z předloňských 234,6 milionu na 950,1 milionu korun v roce 2022. Čistý zisk jí stoupl téměř třicetinásobně: zatímco v roce 2021 činil 3,7 milionu, loni to bylo 109,4 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti zveřejněné ve Sbírce listin. Firma, která patří do holdingu Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada, vyrábí mimo jiné vozidla Pandur II a Titus, která využívá i česká armáda. Podílí se i na zakázce pro belgickou armádu.

"Vzhledem k již uzavřeným smlouvám na strategické projekty lze v dalších letech očekávat stabilní vývoj společnosti, a to zejména v oblasti výroby a servisu vojenské techniky," uvedl ve výroční zprávě člen představenstva Tomáš Jurenka.

Do portfolia Tatry Defence Vehicle patří například výroba, údržba a opravy obrněných vozidel Pandur II a Titus. Pandury využívá i česká armáda. TDV se podílí například i na zakázce 879 vozidel pro belgickou armádu, z nichž výroba posledních by se měla uskutečnit v roce 2025.

Jurenka uvedl, že bilanční suma hodnoty aktiv společnosti k 31. prosinci 2022 představovala 4,11 miliardy korun, přičemž aktiva se z větší části skládala z oběžných aktiv ve výši 3,61 miliardy korun, část tvořily zásoby za 2,77 miliardy a pohledávky ve výši 566,9 milionu korun. Na druhou stranu společnost evidovala krátkodobé přijaté zálohy ve výši 2,81 miliardy a dlouhodobé přijaté zálohy ve výši 536,9 milionu korun.

V roce 2022 zaměstnával podnik průměrně 174 lidí, o 51 více než v roce 2021. TDV patří do holdingu Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada.

V červenci CSG oznámil, že se v TDV chystá investovat více než 300 milionů korun do stavby nové výrobní haly. Díky investici by mělo vzniknout 40 až 60 pracovních míst. CSG aktuálně pracuje na projektové dokumentaci a stavebním povolení pro novou halu.