Kopřivnická Tatra představila novou generaci modelové řady Tatra Force

Brno 24. května 2023 (PROTEXT) - Na brněnském výstavišti se 24. května v rámci veletrhu PYROS 2023 uskutečnilo slavnostní odhalení nové generace automobilů modelové řady Tatra Force. Automobilka Tatra Trucks ve světové premiéře představila nové vozy v hasičském provedení, nabízet je ale samozřejmě bude i ve variantách pro další segmenty. Nová generace rozšíří nabídku verzí ve srovnání se stávající generací řady Force, čímž zároveň ve výrobním portfoliu Tatry nahradí modelovou řadu Terra.

Fotogalerie

Již třetí generace modelové řady Tatra Force vedle zásadního vylepšení koncepce s nízko položenou kabinou a motorem nad přední nápravou přináší rozšíření portfolia o varianty s motorem umístěným vpředu. „Tatra Force je naše klíčová typová řada a má velký rozvojový potenciál. To dokazují dnes představené nové vozy, které mají důkladně vylepšené kabiny, podvozek a širokou nabídku moderních motorů, jež výhledově doplní i pohony alternativní,“ řekl dnes při světové premiéře nových vozů generální ředitel Tatry Lukáš Andrýsek.

Slavnostní akt se uskutečnil na společném stánku společností Tatra Trucks a THT Polička za účasti generálního ředitele HZS ČR genmjr. Vladimíra Vlčka, prezidenta AOBP Jiřího Hynka, ředitele THT Polička Stanislava Červeného, zástupců společnosti Tatra Trucks v čele s generálním ředitelem Lukášem Andrýskem a akcionářů Tatry reprezentující holdingy Czechoslovak Group a Promet Group. Médiím a návštěvníkům veletrhu PYROS 2023 se představily nové vozy v provedení cisternová automobilová stříkačka na podvozku 4x4 s čtyřdveřovou kabinou a hasičskou nástavbou od THT Polička a dále jako podvozek 6x6 s krátkou dvoudveřovou kabinou připravený pro montáž hasičské cisterny. Automobily nové generace modelové řady Tatra Force bude automobilka nabízet v tradičních i nových segmentech, tedy pro hasičské a záchranářské složky, armády a bezpečnostní organizace, ale například i pro těžební či stavební průmysl, pro výrobce speciálních nástaveb a v dalších odvětvích.

Nové komfortní a bezpečné kabiny v krátké i prodloužené verzi

Nové kabiny s přepracovaným skeletem a moderními konstrukčními prvky přinášejí zvýšenou bezpečnost a novou úroveň komfortu pro řidiče i celou osádku, včetně lepšího výhledu. „Krátké i prodloužené kabiny se vyznačují malou celkovou výškou, která umožňuje průjezd v nízkých profilech a snižuje riziko poškození automobilů. Nechybí integrovaná ochrana osádky při převrácení vozidla, u dvoudveřových variant je k dispozici i ochrana proti padajícím předmětům. Nový design kabiny jsme volili také s ohledem na pohodlnější a snazší nástup na místo řidiče i spolujezdce a maximálně bezpečný nástup do zadní části prodloužené kabiny,“ přiblížil Radomír Smolka, ředitel výzkumu a vývoje automobilky Tatra Trucks, který měl vývoj nového vozu na starosti.

U dvoudveřové kabiny je možné zvolit konfiguraci sedadel pro dvou, tří a čtyřčlennou posádku včetně řidiče. Čtyřdveřová kabina má plnohodnotný prostor pro zadní řadu sedadel a nabízí základní konfiguraci pro šestičlennou osádku včetně řidiče, nebo rozšířenou pro osmičlennou osádku se sedadly ve třech řadách. „V kabině vybavené novými obkladovými materiály jsme instalovali moderní přístrojovou desku kombinující klasické spínače a ovládání přes displej, řidič má k dispozici také multifunkční volant. Novinkou je možnost montáže vzduchem odpružených sedaček pro řidiče a spolujezdce, osádka má také k dispozici novou topně-klimatizační jednotku, kterou doplňuje vylepšená izolace kabiny,“ vysvětlil Radomír Smolka.

Osvědčený podvozek, modernizované osmi i dvanáctiválcové motory Tatra

Nová generace vozů Tatra Force stojí na tatrováckém podvozku s centrální nosnou rourou a výkyvnými nezávisle zavěšenými polonápravami. V této oblasti navazuje na výjimečné jízdní vlastnosti předchozích dvou generací v terénu i na silnicích. Jde především o nadprůměrné hodnoty nájezdových úhlů, velmi dobrou průchodnost těžkým terénem a jízdní stabilitu. Základní provedení v nabídce budou reprezentovat podvozky 4x4, 6x6 a 8x8 s kotoučovými brzdami na všech kolech. Stejně jako u předchozích generací jsou ale pro zákazníky k dispozici i vícenápravové verze s různým počtem hnaných a řiditelných náprav. Nové vozy v hasičském provedení standardně disponují i ochranou elektrických a vzduchových svazků umístěných na podvozku pomocí žáruvzdorných materiálů.

„Automobily nové generace budou v základní verzi osazeny modernizovaným elektronicky řízeným vzduchem přímo chlazeným osmiválcovým motorem Tatra o výkonu až 340 kW. Vybrané varianty mohou být vybaveny i novou generací vzduchem chlazeného dvanáctiválcového motoru Tatra o výkonu až 440 kW,“ dodal Radomír Smolka. Součástí standardní nabídky budou i kapalinou chlazené motory Cummins, včetně verzí Euro VI pro vybrané trhy. K dispozici jsou deseti nebo čtrnáctistupňové převodovky Tatra s vylepšeným elektronickým řazením a dále dvanáctistupňová automatizovaná převodovka ZF TraXon nebo šestistupňová automatická převodovka Allison.

První generaci modelové řady Tatra Force začala kopřivnická automobilka dodávat v roce 2007. V roce 2016 přišla na trh druhá generace, která přinesla modernizaci standardních dvou i čtyřdveřových kabin, zásadní novinkou bylo rozšíření nabídky o verze náprav s kotoučovými brzdami a nové řízení převzaté z řady Tatra Phoenix. Tatra Trucks také začala v té době ve spolupráci s podnikem Tatra Defence Vehicle nabízet pro modelovou řadu Force pancéřované kabiny, rovněž ve dvou i čtyřdveřovém provedení. Tato možnost bude zachována i u nejnovější třetí generace.

O Tatra Trucks a.s.

Akciová společnost Tatra Trucks převzala v roce 2013 světoznámou značku a kopřivnickou automobilku, která po změně vlastnické struktury prošla úspěšnou restrukturalizací. Kromě standardizovaných modelových řad vyrábí i speciální nákladní vozidla na míru požadavkům zákazníka. Velmi důležité jsou domácí trhy v Česku a na Slovensku, velká část produkce automobilky je určena na export do desítek zemí světa. Automobilka Tatra Trucks a.s. zaměstnává více než 1400 lidí a dalších více než 700 pracuje v dceřiném podniku Tatra Metalurgie a.s. zaměřeném zejména na slévárenství a kovárenství. Akcionáři automobilky Tatra Trucks jsou průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group a skupina Promet Group.

Tiskový servis Tatra Trucks a.s.

Andrej Čírtek

Tiskový mluvčí Tatra Trucks a.s.

Tatra Trucks a.s.

Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, Česká republika

web: www.tatra.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz

.