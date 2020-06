Kopřivnice postaví sochu svému rodákovi Emilu Zátopkovi

Kopřivnice (Novojičínsko) - Město Kopřivnice na Novojičínsku postaví bronzovou sochu svému rodákovi, čtyřnásobnému olympijskému vítězi Emilu Zátopkovi. Schválili to zastupitelé, sdělil dnes ČTK za kopřivnickou radnici David Macháček. Socha by měla být odhalena v září 2022 při oslavách 100. výročí Zátopkova narození. Dílo má vytvořit akademický sochař Jaroslav Brož, který je autorem Zátopkovy sochy, jež stojí od roku 2002 v parku Olympijského muzea v Lausanne.

Zastupitelé se zatím neshodli na tom, kde bude socha stát. "Část zastupitelů prosazuje umístění sochy do centra města, další by ji raději viděli v prostoru před Lašským muzeem, které se má proměnit v muzeum rodáků s novou expozicí Emila a Dany Zátopkových," uvedl Macháček. Kopřivnická místostarostka Dagmar Rysová řekla, že do diskuse o tom, kde socha bude stát, bude mít možnost promluvit i veřejnost.

Pořízení sochy má vyjít zhruba na 1,5 milionu korun. Na její financování chce vedení města využít i veřejnou sbírku.

Nově koncipovaná muzejní expozice manželů Zátopkových se má přesunout z prostor Technického muzea Tatry do Lašského muzea, které se má postupně proměnit v muzeum kopřivnických rodáků. Expozice by měla být otevřena před zahájením turistické sezony v roce 2022.

Zátopek získal na olympijských hrách v Londýně a Helsinkách v letech 1948 a 1952 čtyři zlaté a jednu stříbrnou medaili, včetně trojkombinace tratí na 5000 metrů, 10.000 metrů a maratonu. Na maratonské trati v Helsinkách navíc závodil úplně poprvé - a překonal olympijský rekord o šest minut. Trojnásobný vítěz ankety o nejlepšího sportovce světa byl v roce 1999 vyhlášen českým olympionikem století. Zemřel v listopadu 2000. Jeho manželka Dana Zátopková, která zemřela letos v březnu, byla olympijskou vítězkou v hodu oštěpem z roku 1952.